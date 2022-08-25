伊州1~6月 法拍屋1.4萬件冠全美 高威州3.7倍

創紀錄的通貨膨脹率、不斷上升的利息以及貸款 的利率，加上全美第二高的房地產 稅，導致伊利諾州屋主陷入困境，地產數據整合公司ATTOM一項最新報告指出，伊州 今年1到6月的法拍屋數量達1萬4086件，高居全美之冠。

智庫「伊州政策」(Illinois Policy)指出，伊州法拍屋的比率，等於每385間房屋就有一間收到違約通知，比率高達0.26%，這些房子可能被安排上市拍賣，或是由貸款銀行直接收回，1萬4000多件的法拍屋幾乎是去年的三倍，比兩年前則高出12％。

不敵高通膨、高地稅、高房貸利率

專家分析原因表示，高通膨以及貸款利息上漲，還有伊州位居全美第二貴的房產稅，都壓得該州屋主喘不過氣，愈來愈多屋主無法如期繳交房貸，而伊州此族群數量之多，領先全美各州。

鄰近各州的法拍屋比率，都明顯比伊州還低，其中伊州屋主房屋淪為法拍屋的可能性，比印第安納州的屋主高出63％，印州的法拍屋比率在附近州別中僅次於伊州；密西根州居民房屋可能成為法拍屋的比率僅0.13％，伊州足足高出密州兩倍，愛阿華州該比率為0.11%(伊州為其2.4倍)，密蘇里州僅0.09%(伊州為其2.9倍)，威斯康辛州0.07%(伊州為3.7倍)，肯塔基州0.04%，伊州比肯州高出6.5倍。

芝加哥法拍屋比率 全美第四高

全美大都會區的法拍屋比率排名，芝加哥與洛克福德市(Rockford)，均以0.3%排名全美第四高，伊州春田市(Springfield)則是全美少數法拍屋比率下降的都會區。

全美法拍屋今年1到6月的數量為16萬4581件(比率0.12％)，卻比去年同期增加了153%，但比疫情前減少了0.57%。

專家指出，法拍屋並非一夕發生，不過顯然伊州人面臨的支付房貸壓力比其他州都大，原因包括伊州的房地產稅為全美第二高，意味著伊州居民在有限的收入與預算下，要比他州的屋主辛苦分配各項支出，一旦生活基本需求開銷增長，屋主被迫必須在法拍房子與維持教育、飲食等項目做出選擇。

高稅率恐再次惡化法拍屋現況

高稅率已經導致居民與企業紛紛逃離伊州，因此剩下居民的稅賦負擔勢必加重，而就業機會卻隨著公司行號搬離而減少，未來法拍屋比率恐再次惡化。

另一項受到關注的議題，為今年11月初的選舉中，選民將對「修正案1號」(Amendment 1)進行投票，一旦該法案通過，私營與公家機構的工會將可以具有調高房地產稅的權利，屆時伊州屋主將面臨最高達2149元的地稅調漲。