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前11區區長唐信服刑 關押威州監獄

特派員黃惠玲／芝加哥報導
牛津監獄距離芝加哥約230哩。(牛津監獄官網截圖)
牛津監獄距離芝加哥約230哩。(牛津監獄官網截圖)

因涉及逃稅以及對銀行監管機構說謊等罪名，而被判刑4個月監禁的前11區區長唐信(Patrick Thompson)，23日已經入獄服刑，他未來四個月將關押在威斯康辛州牛津市(Oxford)的中度戒備監獄

聯邦法院法官瓦爾德拉瑪(Franklin Valderrama)7月初對該案做出裁決。唐信的律師表示，唐信希望在聖誕節前服完刑期出獄。

位於牛津市的監獄長久以來是關押芝加哥政治人物的主要地點，因為該監獄氣氛比較輕鬆、戒備也比較緩和，而且距離芝城僅約230哩。從外觀看起來，這座監獄更像一般郊區社區，裡面還有網球場、排球場、籃球場。

伊州前國會議員羅斯坦考斯基(Dan Rostenkowski)於1996年因貪腐案判刑後，也關押在牛津監獄，他當時稱其為「大學」，還有其他人把這座監獄叫做「聯邦俱樂部」。

唐信來自芝加哥著名戴利政治家族，他是連任芝加哥市長多年的戴利(Richard M. Daley)的外甥，而戴利的父親老戴利(Richard J. Daley)也曾擔任過芝加哥市長，此外，他的另一位舅舅約翰.戴利則是庫克郡委員會委員。

52歲的唐信是因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案而遭起訴，法案文件顯示，唐信在該案中，謊稱自己在五年期間，曾支付總額約17萬元的貸款利息，但事實上，不論本金或利息，他完全沒有還過貸款，而在申報當年稅表時，唐信卻填寫支付了還款而申請扣抵。

陪審團最終認定其中虛假陳述、報稅造假罪成，由於罪名成立，唐信被迫辭去區長職位，而華人居民眾多的11區長職位，後來由市長萊特福特指派華裔李慧華接任。

監獄 芝加哥 貸款

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