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山宛然密州公演 華洋觀眾讚嘆連連

【密西根州訊】
山宛然布袋戲團在密西根州推出三場公演與兩場工作坊，許多觀眾熱衷學習如何操作戲偶。(駐紐約台北文化中心提供)
山宛然布袋戲團在密西根州推出三場公演與兩場工作坊，許多觀眾熱衷學習如何操作戲偶。(駐紐約台北文化中心提供)

山宛然客家布袋戲團日前到訪密西根州，獨具文化特色的布袋戲偶，在專業人員嫻熟操作及熱鬧鑼鼓聲中亮相，精彩劇目及教學示範，大受當地華洋觀眾歡迎，吸引超過500位大人小孩捧場。

山宛然除登上底特律美術館內的底特律電影院(Detroit Film Theater)外，也在密西根人文協會的牽線下，分別於底特律河濱公園和安娜堡圖書館舉辦活動，前後在密州推出了三場「西遊記之大鬧水晶宮」公演及兩場工作坊。

山宛然團長黃武山表示，此次美國行是山宛然繼2019年後首次海外巡演，為了讓美國觀眾更加了解臺灣布袋戲及客家文化，特別在演出中加入不少巧思，如穿插英文逗趣對白降低語言隔閡，並重新規劃曲目，加入「童年」、「細妹按靚」、「卡門」等大家耳熟能詳的旋律。

這次訪美行還特別邀請曾入圍金曲獎及金鐘獎的客語歌手黃珮舒同行，在開場及謝幕時演唱客家山歌，到場觀看演出或參與操作練習者，都對布袋戲偶角色的特殊造型感到驚奇，也對孫悟空和東海龍王及牛魔王在戲中靈活跑、跳、抛接及武打等高超技巧，連連讚嘆。

山宛然布袋戲團在密西根州推出三場公演與兩場工作坊，迴響熱烈。(密西根人文協會提供...
山宛然布袋戲團在密西根州推出三場公演與兩場工作坊，迴響熱烈。(密西根人文協會提供)

工作坊活動中，除了介紹布袋戲種類、歷史以及傳統樂器外，黃武山更詳細說明操偶秘訣，像是如何呈現女旦搖曳生姿走路，並讓觀眾實際體驗學習拍手、踢腿、跑步、後空翻等基本動作，讓許多小朋友玩得不亦樂乎。

底特律美術館公共節目部主任暨偶戲策展人巴朗斯基(Lawrence A. Baranski)表示，這次演出也是底特律電影院在去年10月重新對外開放後，首次邀請表演團體登台表演，意義重大。演出當日，該館亞洲及伊斯蘭世界部門(Arts of Asia and the Islamic World)的副策展人卡斯多夫(Katherine Kasdorf)及亞洲藝文之友(Friends of Asian Arts and Cultures)的主席拉茲巴(Anita Rajpal)、副主席庫柏(Jumana Cooper)等皆有出席，並讚嘆山宛然演出充滿活力，其所展現出的藝術層次趨近完美。

山宛然布袋戲團在密西根州推出三場公演與兩場工作坊，迴響熱烈。(密西根人文協會提供...
山宛然布袋戲團在密西根州推出三場公演與兩場工作坊，迴響熱烈。(密西根人文協會提供)

山宛然密州系列活動由密西根人文協會負責各種宣傳、現場直譯、中英文字幕以及接送團員等．會長楊逸鴻感謝至工齊心協力圓滿完成任務，台灣文化部駐紐約台北文化中心表示，感謝山宛然客家布袋戲團不懼疫情訪美。

山宛然布袋戲團在密西根州推出三場公演與兩場工作坊，迴響熱烈。(密西根人文協會提供...
山宛然布袋戲團在密西根州推出三場公演與兩場工作坊，迴響熱烈。(密西根人文協會提供)

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