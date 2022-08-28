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日本正宗拉麵連鎖餐館正式開業　首家樂觀 Rakkan Ramen 落戶芝加哥北華埠

本報芝加哥訊
首家樂觀拉麵 Rakkan Ramen落戶芝加哥，由北華埠富麗華大酒樓老闆劉國新的四個公子聯合經營。
首家樂觀拉麵 Rakkan Ramen落戶芝加哥，由北華埠富麗華大酒樓老闆劉國新的四個公子聯合經營。

地址位于芝加哥北华埠（Uptown）4926 N.Broadway Chicago IL 60640 的日本正宗拉麵連鎖餐館于日前正式開業。這是樂觀 Rakkan Ramen 連鎖拉麵首家落戶芝加哥，該日本正宗拉麵連鎖餐館根據公司傳統，開業當天頭100位顧客免費先試為快，中午12點開門營業前全新裝修的餐館門前已大排長龍，從享受完美食的賓客臉上可以看出來，對 Rakkan Ramen出品的認可。該東主是北華埠富麗華大酒樓老闆劉國新的四個公子聯合經營，開業當天餐館門前擺滿親朋好友送來道賀的鮮花，芝加哥第46區區長以及樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 洛杉磯總部高層蒞臨指導，場面喜慶！

在日本料理 Japanese Cuisine 中，高湯是料理的生命，Rakkan Ramen 出品的鹽味湯、醬油湯、味噌湯、辣味味噌湯、蝦味噌湯，五種口味的拉麵，還加上可以更改為素食的口味，滿足各方食客們挑剔的味蕾，洛杉磯 Los angeles 小東京 Little Tokyo 與 Redondo Beach，在當前以濃郁大骨高湯為主流的拉麵風潮中，憑藉著清爽高雅的風味成功站穩一席之地。歡迎大家前往品嚐日本正宗拉麵。更多詳情或訂位，敬請致電：312-375-6626。

日本 芝加哥 洛杉磯

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