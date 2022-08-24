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保險公司付費慢 伊州心理診所拒收患者

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於保險公司支付心理醫師與諮商師的診療費用經常耗時過久，導致愈來愈多診所僅收自費患者。(pixabay)
由於保險公司支付心理醫師與諮商師的診療費用經常耗時過久，導致愈來愈多診所僅收自費患者。(pixabay)

「我的諮商師不再接收來自我保險公司的保戶」，因為負擔不起每次看診自付125元費用，有憂鬱症的米娜(Meena Thiruvengadam)從每周定期看諮商師，減少到一個月一次，現在更完全停止；米娜的情況在全美以及伊利諾州日益普遍，保險公司對心理諮商師、醫師的費用支付縮水且耗時過久，導致愈來愈多諮商師拒絕為保戶提供服務。

伊州最大的保險公司表示，他們已經努力擴大與該公司簽約的心理健康專業人員的數量，並保持給付保費具有競爭力，但諮商師、心理醫師對於請領保費曠日廢時已經受夠了，而且在疫情壓力下，尋求心理治療的人數激增，心理健康行業了解到即使沒有保險仍然有不少客源，因此造成「有健保但找不到心理健康醫師」的困境。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)的數據顯示，美國有焦慮或抑鬱症的成年人比率，從疫情前的約11％飆升到今年6月的30％以上，此外，根據南加大Leonard D. Schaeffer健康政策經濟學中心的一份報告，伊州2018年每一萬位居民中，僅約有14名行為醫療保健專業人員，遠低於全美平均21人的水平。

提供心理諮商治療的人員不足，加上保險公司給付費用時的種種狀況，造成目前「不是每個人都有平等機會獲得心理衛生保險」的問題，這也意味著，能夠付得起看診費的人不會有影響，但無法自付費用的民眾，就得一家一家打電話詢問是否接受他們的健保公司，而愈來愈少接受保險的心理健康診所，通常都必須排上好一段時間才能看到醫師。

尤其沒有醫療保險或必須使用醫療補助(白卡)的族群，因此被迫拉長等待治療的時間，或減少治療次數，甚至不得不去看缺乏經驗的諮商師。

根據凱瑟家庭基金會的數據，伊州在2018年到2019年間，約有39％的居民需要心理健康護理但卻沒有得到治療，原因在於經費不足。基甘迺迪論壇(Kennedy Forum)資深政策顧問勞以德(David Lloyd)說，每次治療費用有時高達200到300元，連中產階級都負擔不起。

醫療保險 心理健康 伊州

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