守護華裔健康 美亞健康協會遷新址擴大服務

美亞健康協會搬到華埠26街的大樓。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會(MAHA)日前舉行新大樓開幕剪綵，協會執行主任劉紅表示，感謝所有12年來支持美亞的機構、組織與個人，美亞預定9月底在新辦公地點提供服務，而這座面積達1.8萬平方呎的據點，將堅持創立宗旨提升社區健康，並保證持續為社區提供最全面的中英雙語醫療與心理健康服務。

新大樓面積廣達1.8萬平方呎

美亞2009年成立宗旨為致力為美中地區的亞裔 民眾提供各種醫療服務，並幫助低收入弱勢群體突破語言和文化之隔閡，爭取同等公平的醫療服務。隨著亞裔人口不斷增加，美亞的服務人數也逐年成長，劉紅說，原來位於華埠 亞珠街二樓的辦公室，因為無電梯設備，所以美亞又租了附近一棟商業樓的二、三樓解決「無障礙空間」的疑慮。

新址位於華埠商圈地點便利

然而長期辦公室各據一方，使得很多項目無法統籌且分散人力，加上服務開展，上門求助的人數越來越多，美亞經過多年尋找合適地點，最終選擇購入位於華埠26街的原亞洲傳統藝術博物館(218 W 26th Street,Chicago)的三層大樓。

當天剪綵儀式有超過200位嘉賓到場，包括25區區長盧漢士、中國駐芝加哥總領事館副總領事邊志春、瑞帕市市議員梁保羅、華埠更好團結聯盟創會人陳增華、行政主任陳本恩、華諮處總裁劉國華、美中餐飲業協會會長鄭時坦、兩會會長方燕輝、廣州協會會長勞潔梅、亞裔文化中心校長徐婕雯、華博會行政主任劉振斌、芝北中文中心校長滿素潔等。

美亞協會搬遷新址，25區區長盧漢士(左五)與嘉賓們到場致賀。(特派員黃惠玲／攝影)

將擴大社區民眾心理健康服務

美亞健康協會董事長劉炯玲與劉紅共同宣布喬遷儀式啟動。劉紅表示，遷入新大樓後，將進一步擴展對社區民眾的醫療服務，讓更多的社區民眾受惠。邊志春肯定美亞長期關注芝加哥與中西部亞裔群體的身體和心理健康問題，為亞裔移民獲得更加公平、高效的社會醫療服務貢獻良多。

陳增華表示，新冠疫情爆發彰顯了美亞健康協會的重要，不論是提供疫苗施打，緩解民眾焦慮抑鬱情緒，美亞都發揮了最大功能。

美亞每年提供的服務，包括免費流感疫苗 接種、B型肝炎疫苗接種、心理疾病講座與諮訊、血液檢查、推出婦女健康與癌症預防等講座、協助殘障者就業，提供醫療保險諮詢與申請等。成立12年的美亞，已經成為許多華人民眾心目中的最佳健康守護者。