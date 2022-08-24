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從無到有 劉紅打造華社心理健康城堡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞健康協會執行主任劉紅，從零開始一手打造華埠健康城堡。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞健康協會執行主任劉紅，從零開始一手打造華埠健康城堡。(特派員黃惠玲／攝影)

1988年劉紅隻身帶著40美元，從中國江西到芝加哥伊利諾大學(UIC)念研究所，個性拼博的她僅花了5年半拿到UIC公共政策分析博士，2009年深感亞裔健康沒有受到足夠關注與照顧，毅然決然辭掉工作創立「美亞健康協會」(MAHA)，短短12年，美亞從沒有支薪的一人組織，成長到員工超過50名，更成為華埠最重要的雙語心理健康服務提供者。

立志提升移民健康

劉紅博士畢業後加入Traverlers and Immigrants Aid組織(後改名為Heartland Alliance)擔任移難民健康中心負責人，她深刻感受到移難民面對生活壓力的同時，也相對忽略健康，「對移民來說，健康就是一切」，劉紅因此立志提升與改善移民健康權益與品質。

劉紅後來轉到亞裔健康聯盟(Asian American Health Colition)工作，主要負責推動亞裔防範B型肝炎，由於該聯盟主要負責申請經費，再把這些資金分給其他實際執行的組織落實計畫，「缺乏直接服務民眾的機會，也很難確保服務品質」。

2003年劉紅註冊了「亞裔癌症預防中心」(Asian American Cancer Prevention Center)，希望能夠擴大宣導亞裔重視健康，2009年9月劉紅辭去在聯盟的工作，全力投入新組織，考慮到命名為癌症中心限制了服務範圍，因此改名為「亞裔健康協會」，沒有支薪也沒有辦公室的劉紅，白天忙著建立服務網絡推廣協會知名度，晚上則窩在家裡的小桌子撰寫計畫申請經費。

堅持理想獲得支持

非盈利機構沒有服務經歷，拿到政府經費或私人捐贈的機率幾乎是零，就這樣她一人獨撐了美亞好長一段時間，憑藉著攻讀博士還同時兼了五份工作的毅力，劉紅慢慢獲得支持。

2012年美亞終於在芝城華埠有了小小的辦公室，員工連劉紅也增加到三人，同年美亞獲得「幫殘障人士找工作」的資金，「這項經費很難取得，要求很高也很難執行」，主要服務對象為有發展障礙者，因此必須比花更多的時間、人力、金錢，然而看到這些殘障孩子、朋友終於慢慢獨立，「那種欣慰讓人忘了所有辛苦」。

劉紅在2015年克服萬難成立「美亞社區心理健康中心」，劉紅表示，這個中心前幾年幾乎每個月超支，「經費有限，但每個月必須支付高額的專業人士薪水，而要從政府醫療照顧計畫拿到診療費用時間漫長，迫使你不得不加快申請資金補助的腳步。」

推動心理健康成效佳

中心苦撐近五年後，2020年獲得芝加哥市府的心理健康項目撥款，美亞心理健康中心也逐漸擴大到擁有八名專業諮商師以及四名工作人員的規模，同年下半年，還聘任了可以開處方藥的精神科醫師。劉紅說，過去一年美亞心理健康中心至少提供了幾千次的診療與諮商服務。

「非盈利機構相當需要穩定的經費維持，然而政府財政好的時候經費充裕，壞的時候青黃不接」，劉紅說，「寫提案找經費挑戰性大，有時後忙了半天也未必拿到錢」，但這些都沒有打擊劉紅決心，美亞搬遷到自有大樓後，劉紅正籌畫推出青少年項目，儘管又回到天天熬夜趕交申請經費報告的時光，劉紅堅持初衷守護社區健康。

亞裔 心理健康 移民

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