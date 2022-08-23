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芝華德小學 新學年華裔副校長到任

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華德小學校長安德森(左)與新到任的副校長古泰瑞(右)將合力提供華裔生更完善的教學與溝通。(華德小學提供)
華德小學校長安德森(左)與新到任的副校長古泰瑞(右)將合力提供華裔生更完善的教學與溝通。(華德小學提供)

位於芝城華埠附近的公立華德小學 (James Ward School)，新學年迎來新到任的華裔華裔副校長古泰瑞(Terry Khuu，音譯)，他英文和粵語都十分流利，他也了解華埠新移民家庭的需求，希望新學年與校長安德森(Karen Anderson)密切合作，為該校學生和家長提供更完善的教學與溝通。

華德小學日前舉行返校狂歡活動。(華德小學提供)
華德小學日前舉行返校狂歡活動。(華德小學提供)

日前為歡迎學生返校上課，華德小學特別舉辦年度家庭迎新狂歡活動。師生們一起參與面部彩繪、造型氣球，品嚐熱狗、爆米花和冰棒，為新的學年暖身，當天包括Project：Vision、美中亞裔健康協會和People Matter組織，還在活動中設了服務攤位。11 區區長李慧華、庫克郡委員會委員戴利(John P. Daley )也到場共襄盛舉。

11區區長李慧華(左一)、庫克郡委員會委員戴利(右一)與到訪華德小學。(華德小學...
11區區長李慧華(左一)、庫克郡委員會委員戴利(右一)與到訪華德小學。(華德小學提供)

華德小學表示，自2021-2022學年起，所有學生必須同時學習中文和西班牙文兩種不同的國際語言，校方希望藉此讓學生沉浸在多元文化的學習環境，並因此打開國際視野與世界接軌。該項目推出後深獲家長好評。

華德小學的華人移民學生不斷增加，其中亞裔生(華裔為主)現已占全校71%，而這些學生中，多達45%接受雙語教學。

華裔 移民家庭 華埠

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