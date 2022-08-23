開學啦 芝公校30萬學生重返校園

芝加哥公立學校系統(CPS)30多萬名學生22日結束暑假重返校園上課，這也是公校的第三個新冠大流行學年，CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)表示，儘管防疫鬆綁，但他鼓勵師生繼續戴口罩 ，學校也會繼續定期篩查病毒。

馬丁內茲說，新的學年定調為「恢復年」，希望所有課程、師生、課外活動都盡可能回到疫情前的秩序，他也提到，根據新的聯邦疾病防治中公布的指南，只有檢測 結果陽性或出現感染症狀的學童，才需要留在家中遠距上課，其他孩子都可以繼續在教室裡安全學習。

疫苗 施打方面，公校儘管很想推動強制接種令，但礙於聯邦與州府現行防疫指南，CPS無權執行強制施打疫苗命令，CPS發言人表示，只有州衛生廳才能發布強制疫苗令；至於定期檢測服務，有意參加每周受檢的學生，需先上網填寫參與意願書，網址：color.com/cust/readycheckgo-cps，這項定期檢測將從8月29日開始，此外，每位師生開學首周都將收到快篩檢測劑。

沒有施打新冠疫苗的學生或教職員，只要沒有出現任何染疫症狀，都可以繼續在學校上課；如果這些師生與染疫者有近距離接觸，則可自行在家遠距上課五天，然後返校後的五天也必須戴上口罩。

已經打了疫苗但與染疫者近距離接觸的話，則不需留在家中上遠距課，只要上學時連戴口罩十天即可。

不過，今年包括老師、校車司機都人數不足，開學第一天許多校車因為司機短缺導致路線變長、抵校所花時間也比往年更久，CPS將提供自行接送孩子上下學的父母津貼，以盡量避免因為交通工具產生學習影響。

芝加哥市市長萊特福特22日一早就到北區的法爾康納小學(Falconer Elementary School)迎接學生回校上課，許多家長也特別陪伴孩子到校，尤其是幼稚園與低年級學生，很多都是爸媽送到學校，看著年幼子女上學，不少父母比孩子還更擔心他們的學習適應。