1個月至少7宗 芝華埠偷車案頻傳

芝警局統計顯示，芝城周末有37人中槍，其中四人喪生。(芝警局臉書截圖)

從上周五(19日)晚間到22日之間，芝加哥至少有37人中槍，其中4人死亡，而遭受槍傷者中，年齡最小的為一名6歲女童；華埠 地區從15日到21日間，共發生10宗偷竊、搶劫、偷車、盜竊案件，芝警局也特別提醒，過去一個月間，九分局轄區發生至少七起偷車案，希望鄰里加強守望相助，提高防範。

芝警局紀錄顯示，21日凌晨一名男子在南區的加那利維爾區(Canaryville)遭槍殺，死者為年約21歲的男性，全身槍傷陳屍於南聯合大道(S. Union Ave.)夾47街附近，警方仍未逮捕到槍手。

20日晚間，芝城 南區格雷沙姆(Gresham)社區有兩人中槍，其中一人身亡，警方說，當晚11時45分左右，受害者在西89街600號附近遭到槍擊。一名年約22歲的男子臉部、頸部和胸部中彈，另一名43歲男子背部中槍，其中年輕男子傷勢過重，送醫後仍不治。此案至今無人遭拘留。

20日下午6時30分左右，一名6歲女童要去參加生日派對時，在英格伍德區(Englewood)的南瑞辛大道(S. Racine Ave.)夾72街被不明槍手當街擊中手臂，警方說，小女孩經送醫情況良好。全案正由警察調查中。

華埠地區過去七天的治安事件共有五件偷竊、三起搶劫以及一宗汽車竊盜，還有一起入室竊盜，其中有兩件搶劫都是持槍劫車，包括20日凌晨2時44分在29街夾聯合大道(Union Ave.)，以及18日上午10時30分在亞珠街夾24街。

此外，芝城華埠治安互助隊表示，近來發生多起「假發傳單，真偷竊」的案例，嫌犯為一到三名非裔男子，他們手持傳單進入華埠餐廳，然後把傳單放在用餐顧客桌上，這些傳單均刻意蓋住受害者手機 、錢包，然後收走傳單同時也把顧客財物偷走，互助隊呼籲消費者避免把手機、錢包或其他財物放在餐桌，以免成為歹徒作案目標。

芝警局23日也發布警訊指出，第九警分局在7月22日到8月17日之間，發生至少七宗偷車案，地點包括南葛林街(S. Green St.)夾32街、37街500號附近、南翡翠大道(S. Emerald Ave.)夾34街、南普林斯頓大道夾32街、南席爾德大道(S. Shields Ave.)夾32街、南威爾斯街(S. Wells St.)夾32街等。

警方提醒民眾加強守望相助，留意社區可疑人事物，且車子沒有熄火的話，千萬不要把車鑰匙留在車內，一旦車子被偷立即撥打911報案，並盡可能提供相關線索。