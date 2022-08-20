芝城動物收容所救出100隻米格魯 開放收養

有意收養或贊助米格魯者，可查詢安德森收容所網站。(安德森收容所臉書截圖)

想要養狗嗎？芝城 北郊艾敬市(Elgin)的一家動物收容所表示，約有100隻俗稱米格魯的小獵犬(Beagle)近日送抵該所，都是從維吉尼亞州 一家為醫學 研究而飼養它們的機構所救出的成年雄犬，收容所鼓勵大家踴躍認養。

這家名為安德森人道收容所(Andersen Humane shelter)的執行長道伯特(Dean Daubert)說，這些米格魯被餵食發霉的食物，而且在清洗狗籠時還把狗狗留在裡面。收容所的工作人員說，這群狗經歷很多磨難，其中很多都從未到過外面。

道伯特說，「它們很多以前沒有看過草地，也從來沒有被牽出去散步，更沒有坐在過別人腿上被寵愛的經驗」。

該收容所的認養工作，是總計4000隻將受到重新安置狗兒計畫的一部份，道伯特與同事開車到維州載出了被困在該機構約100隻米格魯，年齡從5個到1歲半不等。

道伯特說，一下子來了100隻狗兒，導致收容所「狗滿為患」，他呼籲愛狗人士能夠前往領養，讓這些可憐的狗狗重新有溫暖穩定的住所。

日前已經到安德森收容所領養其中一隻狗狗的波姆(Hailey Boehm)說，當她領到名為「核桃」的米格魯回家時，她激動到幾乎落淚，「我會讓它習慣外出、習慣被愛、習慣依偎」。

這些米格魯將接受醫療照顧，然後開放給大家領養，詳情可查詢：ahconnects.org/adopt

如果目前沒有領養計畫的話，也可以提供其他贊助，進一步信息，可查詢：ahconnects.org/beagles，或致電(847)697-2880。