芝城動物收容所救出100隻米格魯 開放收養
想要養狗嗎？芝城北郊艾敬市(Elgin)的一家動物收容所表示，約有100隻俗稱米格魯的小獵犬(Beagle)近日送抵該所，都是從維吉尼亞州一家為醫學研究而飼養它們的機構所救出的成年雄犬，收容所鼓勵大家踴躍認養。
這家名為安德森人道收容所(Andersen Humane shelter)的執行長道伯特(Dean Daubert)說，這些米格魯被餵食發霉的食物，而且在清洗狗籠時還把狗狗留在裡面。收容所的工作人員說，這群狗經歷很多磨難，其中很多都從未到過外面。
道伯特說，「它們很多以前沒有看過草地，也從來沒有被牽出去散步，更沒有坐在過別人腿上被寵愛的經驗」。
該收容所的認養工作，是總計4000隻將受到重新安置狗兒計畫的一部份，道伯特與同事開車到維州載出了被困在該機構約100隻米格魯，年齡從5個到1歲半不等。
道伯特說，一下子來了100隻狗兒，導致收容所「狗滿為患」，他呼籲愛狗人士能夠前往領養，讓這些可憐的狗狗重新有溫暖穩定的住所。
日前已經到安德森收容所領養其中一隻狗狗的波姆(Hailey Boehm)說，當她領到名為「核桃」的米格魯回家時，她激動到幾乎落淚，「我會讓它習慣外出、習慣被愛、習慣依偎」。
這些米格魯將接受醫療照顧，然後開放給大家領養，詳情可查詢：ahconnects.org/adopt
如果目前沒有領養計畫的話，也可以提供其他贊助，進一步信息，可查詢：ahconnects.org/beagles，或致電(847)697-2880。
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