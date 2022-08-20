為老人送餐 芝加哥華諮處獲百萬元經費

伊州國會參議員德賓(右二)宣布聯邦撥款100萬擴大該處為老人送餐服務，右一為華諮處總裁劉國華，左一是11區區長李慧華、左二為25區區長盧漢士。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州國會參議員德賓(Dick Durbin)19日在華人諮詢服務處宣布，已爭取到100萬聯邦經費，作為擴大華諮處的老年送餐服務之用，華諮處總裁劉國華表示，該筆資金將可在未來一年提供約600名耆老每日三餐，送餐範圍並將從華埠 擴展到芝城 南區與西區，此外，該項撥款可望增加22個工作崗位。

華諮處老人送餐服務受到國會參議員德賓的肯定。(特派員黃惠玲／攝影)

華諮處執行長潘直禮說，該處是在2020年4月疫情 爆發後，為協助許多因新冠病毒影響而出門不易的老人，不至於三餐沒有著落，因此在多個熱心個人、團體、公司支持下啟動了送餐計畫，在這次聯邦經費援助前，主要送餐範圍為華埠六處老人公寓大樓，約有300名社區耆老參加。

劉國華補充，疫情大流行期間，華埠社區的老年人不論身體健康及其他方面，都是屬於弱勢族群，而許多以前替耆老提供的各種服務，也有不少因為疫情而被迫暫停，「出不了門，買不了菜」讓長輩們面臨著飢餓和營養不良的挑戰。這項送餐服務從一開始計畫執行兩個月，到後來迴響熱烈，因此持續到現在都仍在進行。

伊州國會參議員德賓(前右二)宣布聯邦撥款100萬擴大該處為老人送餐服務，前右一為華諮處總裁劉國華，前左二是11區區長李慧華、前左三為25區區長盧漢士。(特派員黃惠玲／攝影)

該服務上路後，耆老飢餓問題明顯改善，根據華諮處年度健康問題報告數據，為耆老送餐服務啟動以來，華社老年人經歷飢餓的比率降到最低紀錄。

德賓表示，疫情對許多人造成衝擊，其中耆老受到的影響更大，華諮處滿足老人家最基本的餐點需求，令他印象深刻，「特別是由專人每天將餐盒送親手送上，讓長輩們能夠收到定時問候，對老人來說是一種有人可以信賴的重要感受」，他肯定並感謝華諮處對於社區的付出。

劉國華說，新的聯邦經費預計10月1日到帳，新的擴大送餐計畫將從今冬開始執行，屆時送餐份數可增加到每周9000餐，累計一年將送出50萬份餐盒，他表示，目前將以老人公寓的住民為服務目標，除了華埠外，也將到南區英格伍德(Englewood)或西區等地的非裔、拉丁裔老年公寓送餐。

潘直禮說，新的送餐計畫將增聘六名全職員工，同時聘雇16名華諮處廚師烹飪班的畢業生擔任實習工作。

芝加哥25區區長盧漢士、11區區長李慧華也出席了這場聯邦經費宣布會，兩位區長都對華諮處為老人解決生活飲食需求，幫助他們度過疫情難關，給予最高肯定。