MOCA在路上到芝城 攜手華博館保存文物

美洲華裔博物館展覽主任梅素蘭(中)、MOCA策展人譚海俊(左)、華博館館長劉振斌(右)合作保存華人文物與移民歷史。(特派員黃惠玲／攝影)

波士頓第一家中餐館的古老算盤，11世紀的三寸金蓮鞋，還有震驚全美「金色冒險號」事件後，華人 偷渡客在移民 監獄中製作的「飛向自由」紙雕作品，日前由「紐約華人博物館 在路上」(MOCA on The Road)帶到芝城華埠展出，透過這些珍藏，激發與會者分享移民故事，進一步落實文物保存與推動華人口述歷史。

美洲華裔博物館展覽主任梅素蘭(左一)、MOCA策展人譚海俊(右)合作保存華人文物與移民歷史。(特派員黃惠玲／攝影)

MOCA策展人譚海俊與其團隊，日前在芝城華埠的美洲華裔博物館舉行了這場意義深遠的活動，他介紹，華人博物館創立於1980年，而該博物館收藏與研究中心在2020年初遭遇毀滅性的五級火災，導致一些記錄華裔歷史與生活的檔案及藏品幾乎丟失。

經由這場大火，博物館收到全美各地的幫助與支持，也因此鼓舞了工作團隊擴大加強全美收集文物與移民故事的腳步，也催生了「MOCA在路上」計畫，希望能擴大和加強全國性的文物及歷史徵集工作。

該計畫第一階段將走訪美國九個城市，除了展出博物館的部分文物、文件與照片外，更希望藉此激勵大家保護文化並踴躍分享移民故事，該計畫也是MOCA廣受好評的「路上珍寶」系列的延續，譚海俊說，希望能捕捉全美各地華社的家庭歷程、移民艱辛、歧視心路、及生存或成功的故事。藉此推進新的美國國家華人博物館的誕生。

與會者於「MOCA在路上」活動中，分享自己的移民故事。(特派員黃惠玲／攝影)

這場大火後，至今修復、整理工作約完成了95％，博物館希望這些珍藏讓更多人看見，並與其他華裔社區加強交流合作，「大家可以彼此支持，學習、傾聽，進一步打開合作之門」。

金色冒險號華人偷渡客在獄中製作的「飛向自由」紙雕。(特派員黃惠玲／攝影)

當天的展品中，有一個來自1879年波士頓第一家中餐館紅花樓(Hong Far Low，音譯)的算盤，這家餐館經營了75年，幾乎等於波士頓早期華人歷史的重要元素；而「飛向自由」的紙雕品，更是由1993年金色冒險號上的200多名華人偷渡客，於監獄中製作的系列作品之一，透過此展品，一窺這群偷渡客當年訣別故土、尋夢美國、卻身陷囹圄、前途未卜的內心世界。

波士頓第一家中餐館的算盤。(特派員黃惠玲／攝影)

美洲華裔博物館展覽委員會主任委員梅素蘭、館長劉振斌以及多位出席者，均在活動中分享了自己的移民故事。無論是第一代、第二代甚至第三代移民，回憶自己或父執輩初到美國的經歷，都感慨萬千並表示非常珍惜所有，也體認到傳承文化的重要。