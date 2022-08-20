芝城活動看板╱華聯會換屆選舉、粵曲演唱會將登場

大芝加哥 華聯會8月28日換屆選舉

●大芝加哥地區華僑華人聯合會(華聯會)第十二屆常務理事會投票 選舉及會員大會，將在28日於華埠老四川餐廳二樓(2172 South Archer Ave.，Chicago，IL 60616)舉行，本次選舉將選出33名新屆常務理事以及華聯會主席。兩位主席候選人為華聯會財務部部長、芝加哥河南同鄉會會長張懷波以及華聯會副主席吳灝。

投票時間為上午8時到中午12時，會員大會則在10時召開，屆時華聯會現任主席鄭征、財務部長張懷波和理事長汪興無，將分別發表華聯會年度工作報告、財務報告和本次選舉的工作報告。

前往投票的華聯會會員請隨身攜帶個人身份證明，並配戴口罩。相關事宜可電汪興無(847)340-9298、梁琨(773)551-0498。

安良曲藝團9月5日演唱會

●芝加哥安良工商會將在9月5日上午11時，在芝加哥中華會館禮堂，舉行美國安良工商會芝加哥分會創立115周年慶典暨芝加哥安良工商會曲藝團粵曲演唱會。中華會館地址：224 W 22nd Chicago, IL 60616。

伊州州務卿外展服務 9月20日推出

●由伊州亞裔事務顧問委員會主辦的外展服務，將在9月20日上午10時到下午10時，於南華埠希林藝術中心(2354 S. Wentworth Ave. Chicago)舉行，屆時將提供更換駕照 及辦理身分證服務，首次申請身分證或更改地址者，需提交護照、綠卡等證明文件。當天服務不包括更換75歲以上人士的駕照或真實身分證，此外，所有服務僅收信用卡、銀行卡或支票，凡65歲以上長者則可免收費用。