華聯會換屆選舉將於8/28舉行　張懷波、吳灝競選新一屆主席

大芝加哥 地區華僑華人聯合會常務理事會於8月16日晚舉行了第十一屆常務理事會最后一次會議。會議根據華聯會章程和選舉條例認真討論了第十二屆主席和常務理事選舉事宜，并通過表決和抽簽決定了此次選舉主席和常務理事候選人名單和在選票上的姓名排序。此次選舉將差額選舉產生33名第十二屆常務理事。主席候選人: 張懷波和吳灝。常務理事候選人共36名，他們是陳青、劉曄、吳灝、熊英、劉炯玲、王濤、朱萍萍、李暢、胡岩楓、王炎、何達權、畢躍玲、汪興無、胡曉軍、劉紅、丘超濂、陳嘉釗、趙奇、王敏華、郝志鵬、王堅、張懷波、胡家建、劉偉國、梁琨、余娉婷、劉穎斌、楊左、何振宇、陳俊義、陳瀟、鄺一帆、王晶、容蔭寧、黃永深、鄭徵。以上姓名排序與選票上一致。主席候選人個人情況介紹和每位常務理事簡曆將於日后向僑界公布。

現定於2022年8月28日（星期天）舉行第十二屆主席和常務理事選舉大會。投票 將於當天上午八時開始，十二時截至。會員大會將於上午十時開始，華聯會主席鄭徵，財務部長張懷波和理事長汪興無將分別向與會者作華聯會年度工作報告、財務報告和本次選舉的工作報告。兩位主席候選人將就其個人參與社區工作經曆和如何發展和完善華聯會工作進行演講，并回答與會者的提問。此次選舉結果將於8月28日下午揭曉。

請當日前往投票的華聯會會員隨身攜帶個人身份證明，經身份確認后領取選票，并請戴口罩 進入投票會場。投票時間： 八月二十八日（星期日），上午八時至中午十二時會員大會時間：上午十時至十一時半，投票截止時間：中午十二時，投票和大會地點：2172 South Archer Avenue, 2nd Floor, Chicago, IL 60616 （芝加哥南中國城老四川飯店二樓）。

有關選舉事宜聯系人：汪興無（847）340-9298，梁琨 （773）551-0498，劉穎斌 （312）882-1996，李暢 （630）873-0768，郝志鵬 （224）517-6206，楊左 （630）699-2297，王濤（847）363-5990，王炎 （847）620-9597，朱萍萍（630）863-1868