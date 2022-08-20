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Asian Pop Up Cinema 洪金寶永不說芝加哥公演

本報芝加哥訊

功夫特技演員：永不說不！ 由武打功夫巨星洪金寶主演的龍虎武師 ( Never Say No 永不說不) 將由Asian Pop Up Cinema在第 15季電影展前登上大銀幕。

 

身兼功夫特技演員洪金寶從不說不，在龍虎武師電影裡面，展現一個特技演員，從他們到達片場，準備為每一個場景傾注鮮血、汗水和淚水的辛酸。儘管這些訓練有素、技術嫺熟的專業人士是動作片的中堅力量，但他們往往得到的認可卻很少很少。

Asian Pop Up Cinema為拉開第15季亞洲快閃影院的序幕，對香港武術和特技行業的身臨其境的幕後花絮讓眾多動作演員成為焦點，他們幫助該行業在全球範圍內引起了關注和讚譽。亞洲快閃影院很榮幸地呈現功夫特技，洪金寶從身體給觀眾演譯"永不說不"！也是同類電影第一次在影院上映。

獲電影龍虎武師( Never Say No 永不說不)更多詳情，請登https://www.asianpopupcinema.org/ ，或購買門票，參加8 月 27 日星期六下午2:30 在 AMC River East 21（322 E. Illinois）的盛大演出。

電影 香港 影展

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