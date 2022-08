Asian Pop Up Cinema 洪金寶永不說芝加哥公演

功夫特技演員:永不說不! 由武打功夫巨星洪金寶主演的龍虎武師 ( Never Say No 永不說不) 將由Asian Pop Up Cinema在第 15季電影 展前登上大銀幕。

身兼功夫特技演員洪金寶從不說不,在龍虎武師電影裡面,展現一個特技演員,從他們到達片場,準備為每一個場景傾注鮮血、汗水和淚水的辛酸。儘管這些訓練有素、技術嫺熟的專業人士是動作片的中堅力量,但他們往往得到的認可卻很少很少。

Asian Pop Up Cinema為拉開第15季亞洲快閃影院的序幕,對香港 武術和特技行業的身臨其境的幕後花絮讓眾多動作演員成為焦點,他們幫助該行業在全球範圍內引起了關注和讚譽。亞洲快閃影院很榮幸地呈現功夫特技,洪金寶從身體給觀眾演譯"永不說不"!也是同類電影第一次在影院上映。

獲電影龍虎武師( Never Say No 永不說不)更多詳情,請登https://www.asianpopupcinema.org/ ,或購買門票,參加8 月 27 日星期六下午2:30 在 AMC River East 21(322 E. Illinois)的盛大演出。