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熱心慈善公益的美中區知名僑領梅忠和元老　經營65年的緬城 David Fong's 中餐館即將結業

本報芝加哥訊
左起：梅忠和元老二仔梅仲信、大仔梅仲仁、忠和元老和芝加哥端芬中學美中校友會創會會長梅兆立。
左起：梅忠和元老二仔梅仲信、大仔梅仲仁、忠和元老和芝加哥端芬中學美中校友會創會會長梅兆立。

David Fong's 中餐館是全美梅氏總公所元老梅忠和于1958年在明州雙城創立的一家家庭式經營的餐廳，開業以來一直供應中餐和美式菜餚。Fong's 於 1958 年作為一家小型外賣店開業，發展成為當地一家備受當地居民和遊客喜愛的中式餐館，新鮮優質的食材、大份量、忠誠和終身的員工，以及像房客一樣對待客戶等經營模式，使 David Fong's 不僅成為當地人的最愛，而且在明尼蘇達州的餐飲業中脫穎而出，成為雙城最受歡迎的中餐廳之一，連美國副總統？？都曾經光顧過 David Fong's，其名氣可見一斑。但是，由於老闆梅忠和元老已88歲高齡，其兒子梅仲仁也已到退休年齡，而家族還有生意需要其他家庭成員繼續經營，不得已將 David Fong's 在8月底結業，大小老闆將功成身退。

不管是在當地還是在芝加哥，梅忠和元老一家都是十分熱心慈善公益的慈善家，一家人勤勤懇懇經營餐飲業幾十年，對當地及芝加哥的學校、消防局、警察局、醫療機構（癌症研究所）及社團等機構的慈善捐款捐物從不缺席，除贊助宗親活動外，還有每年都在梅氏總公所春宴上捐款給芝加哥中國城的幾家公立學校。還有贊助端芬中學美中校友會等社團每年的活動經費，關心支持台山母校的建設，前年因疫情，社團活動大幅減小，梅忠和元老善心不改，捐贈了5萬元人民幣給母校端芬中學，受到鄉親校友的好評！老人家的座佑銘就是取之于社會用之于社會，可以說他們今天的成功，也是離不開社區的支持。為感謝各界長期以來的惠顧支持，梅忠和元老決定將拍賣餐館內包括掛在墻上的畫以及餐枱椅燈飾擺設等所有物品全部捐獻給慈善機構。

身為美中區知名僑領、世界梅氏宗親總會元老、臺山端芬中學美中校友會總顧問梅忠和老先生，為人謙遜低調、熱心慈善公益事業，不論在緬城或芝加哥華人社區乃至世界梅氏宗親總會均為德高望重僑領，譽滿僑社，值得敬重！透過他的言傳身教，讓他們的第二代和第三代同樣熱愛自己的祖籍國熱愛家鄉台山。積極參與梅氏宗親的各項活動。其大兒子梅仲仁更在今年六月當選全美梅氏理事長，剛剛退休隨即投身服務鄉親的行列，精神可嘉！梅忠和元老好心有好報，夫妻恩愛，兒孫滿堂，家庭和睦，幸福美滿，令人稱羨！

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