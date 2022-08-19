芝飛行秀周末登場 8處最佳視野據點曝光

芝加哥水上與空中飛行秀20日、21日登場，預估吸引200萬民眾、遊客參與。(芝市府提供)

芝加哥 水上及空中飛行秀(Chicago Air and Water Show)將在這個周末20日、21日登場，由於今年的活動恢復疫情 前的規模，預料將吸引200萬民眾圍觀，想要搶占最佳觀賞地點，不妨考慮前往以下八處餐館或湖灘俱樂部。

今年的演出陣容包括海軍藍天使飛行隊(Navy Blue Angels)、陸軍金騎士跳傘隊(Golden Knights Army Parachute Team)及空軍古董機特技飛行隊(Air Force Heritage Flight)等，時間為20日及21日兩天的上午10時到下午2時。

八處最佳觀賞據點如下：

●奧莉瓦咖啡 廳(Caffe Oliva)：這家餐廳位於俄亥俄街密西根湖灘，地址550 E. Grand Ave.，含午餐每人124元，詳情：caffeoliva.com。

●遊船(City Cruises Chicago)：包括Spirit、Odyssey遊船都提供搭船到密西根湖看水上與空中飛行秀的行程，每人65元到125元不等，地點：600 E. Grand Ave.，詳情：cityexperiences.com。

●北岸湖灘沙丘酒吧(North Ave. Beach Sand Bar)：地點：1603 N. DuSable Lake Shore Dr.，每人費用含午餐95到115元，官網：castawayschicago.com/airshow。

●芝加哥海岸俱樂部(Shore Club Chicago)：位於湖畔的這家俱樂部提供早午餐、午餐的飛行秀特別組合，地點：1603 N. DuSable Lake Shore Drive，每人費用128到150元不等，官網：shoreclubtickets.com。

●芝加哥威利斯大樓玻璃天台(Skydeck Chicago)：在威利斯大樓103層的觀景玻璃天台，享受從高空看飛行呼嘯而過的難得經驗，門票35元，詳情：theskydeck.com。

●Windy高桅船(Tall Ship Windy)：假使風浪不大，這艘船將開到湖中最佳觀賞位置，地點：600 E. Grand Ave.，費用每人99元到119元不等，官網：tallshipwindy.com。

●密西根湖劇院(Theater on the Lake)：只要花10元就可以在這處占地三畝的地點預約觀看位置，地點：2401 N. DuSable Lake Shore Dr.，官網：theateronthelake.com。

●橡樹街Whispers餐廳(Whispers at Oak St. Beach)：提供大人或小孩餐點，每人150元，地點：1001 N. DuSable Lake Shore Dr.，預約網站：https://reurl.cc/bE7dZX。