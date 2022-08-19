芝加哥旅遊業 2024年可望恢復疫前榮景

芝旅遊業預計2024年可恢復疫前榮景。 (特派員黃惠玲／攝影)

由於芝加哥 酒店住房率在7月4日連假期間刷新疫情前2019年的紀錄，加上過去兩個月相關行業業績表現亮眼，多位旅遊業專家預測，芝加哥觀光 市場預計在2024年將可全面恢復疫情前榮景。由於旅遊為芝加哥經濟的領頭羊，因此該行業復甦對芝城 意義重大。

根據旅遊數據公司STR統計，到7月9日前的四周期間，芝城市中心的酒店住房率達75％，新冠疫情前的2019年同期住房率為81％；芝加哥旅遊局(Choose Chicago)的報告指出，今年1到6月間，芝城飯店創造的稅收已經達到疫情前的82％。

伊州酒店與住宿協會(Illinois Hotel and Lodging Association)執行長賈克伯(Michael Jacobson)說，觀光業對於市場前景非常樂觀，尤其是今年國慶連假的飯店住宿率，已經比2019年同期還更好。

芝加哥商會(Chicagoland Chamber of Commerce)主席拉溫恩(Jack Lavin)表示，旅遊與觀光是真正為芝加哥地區創造經濟收億的主要財源，他說，只要旅遊業振興，就會帶動其他行業復甦。

凱悅酒店與美國航空的高層提到，國際旅客與商務客的回歸是觀光業振興的兩大元素，而芝加哥的旅遊行業復甦的比其他城市緩慢，原因就在於國際旅客重回市場的速度遠比其他休閒旅客更慢，此外，芝城治安問題也多少影響了旅客前往意願。

受到這些因素波及，市區的JW萬豪酒店近日已經被富國銀行(Wells Fargo Bank)收回進入法拍程序，賈克伯說，相信這不會是芝城唯一遭法拍的酒店。

儘管如此，芝加哥旅遊局董事會主席伊登(Glenn Eden)表示，他對觀光業前景持樂觀態度，而芝城旅遊業復甦較慢，是因為跟其他小城市比較起來，大都市更需要時間找回原來的遊客數量。

伊登解釋對旅遊業復甦深具信心，是因為許多活動都已經逐漸恢復疫前水平，以會展為例，芝加哥麥克米克展覽中心的各項會議參加人數，已經回到疫前的七成。