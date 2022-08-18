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角逐11區區長 安布里亞允諾重視華裔居民需求

特派員黃惠玲／芝加哥報導
安布里亞表示，如順利當選將保證提供全方位的中英雙語服務。(特派員黃惠玲／攝影)
安布里亞表示，如順利當選將保證提供全方位的中英雙語服務。(特派員黃惠玲／攝影)

「雖然我不是華裔，但只要我當選11區區長，保證將提供區內華裔居民最佳服務，也會確保所有措施、政策等，都提供雙語翻譯」，35歲的芝加哥公立學校老師安布里亞(Ambria Taylor)可說是最早宣布有意角逐芝市11區區長的人選，她表示，教育、治安、環保將是其三大政見主軸，她非常希望獲得華裔選民支持認同。

安布里亞(前左三)經常到華埠拜訪選民。(安布里亞提供)
安布里亞(前左三)經常到華埠拜訪選民。(安布里亞提供)

安布里亞接受本報訪問時表示，她已經在11區居住了11年，十分了解社區的優勢、需求與必須改變之處，因此經過深思熟慮後，決定出來競選11區區長職務，從去年10月至今，她一步一腳印拜訪選民，分享執政理念、傾聽社區心聲，「我不是政客，我沒有任何背後政治勢力支持」，安布里亞期許自己成為最了解民意並提供解決之道的區長。

她說，不管是選區畫分前後，華裔居民都是11區最重要的族群，因此她一直把華裔的需求放在優先位置，包括她聘任了中英雙語助選員，也有一些華裔志工加入，所以無論是她的競選官網或宣傳文件，全部都提供中文版本，「讓選民了解我相當關鍵」，她也承諾，如順利當選，其辦公室一定會提供全面的中文服務，市府新方案、新政策或社區消息都包括在內。

安布里亞表示，如順利當選將保證提供全方位的中英雙語服務。(特派員黃惠玲／攝影)
安布里亞表示，如順利當選將保證提供全方位的中英雙語服務。(特派員黃惠玲／攝影)

安布里亞表示，在多次拜訪華埠選民，挨家挨戶與選民溝通後，發現民眾最關注「公共安全」議題，也很在意行人道與街道巷弄坑洞的修補，此外，空氣污染也是華裔社區重視的問題。

本身是橋港區霍爾頓小學(Holden School in Bridgeport)社會科教師的安布里亞說，透過多年的教書經驗，因此十分了解華裔社區重視教育，她百分之百支持設立華埠高中，但她如果當選區長，將加強敦促芝公校系統(CPS)聆聽社區意見，以做出最好的安排。

她也提到，霍爾頓小學有兩成亞裔學生，但現階段芝公校並沒有對這些學生提供足夠的教學資源，尤其是一些比較年長的華人移民孩子，迫切需要更全面的雙語服務，否則嚴重影響孩子未來發展，「加強高年級移民學生的雙語資源」是安布里亞的主要政見之一。

安布里亞經常與選民溝通。(安布里亞提供)
安布里亞經常與選民溝通。(安布里亞提供)

安布里亞對於11區的基礎設施與運輸交通也有其深入觀察的見解，她說，橋港區地鐵高架橋老舊，公車中斷或誤點日益嚴重，這都必須予以改善，她也提到，華埠旁皮爾森社區的空氣、水及土壤污染程度，比北區的Wrigleyville高出90多倍，一定要盡快解決，才不會影響居民健康。

芝加哥11區區長目前由市長萊特福特推舉的李慧華擔任，而新一屆區長選舉將在明年2月28日舉行，有關安布里亞的進一步信息，可查詢官網：ambriaforalderman.com

華裔 華埠 公校

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