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三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

特派員黃惠玲／芝加哥報導
餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)
餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

「一份三寶飯便當疫情前稅後價格是8元，疫情後售價持續上升，上個月漲到超過13元，昨天去竟然已經逾15元」，在華埠上班的陳勇剛說，對領時薪不到20元的打工族來說，「實在快要吃不起」，他表示，以前每周至少會去買一次便當，現在變成一個月頂多買一次。

根據勞工統計局的資料，今年7月份的高通貨膨脹有所緩解，7月的消費者物價指數比去年同期增長了8.5%，比6月份的9.1％有些微改善，不過，報告指出，雖然汽油價格與機票價格雙雙下跌，但食品與房屋租金仍繼續上升，與去年7月相比，今年包括在餐廳用餐的不在家吃飯花費，比去年同期提高了7.6%。

之前全家四口每個月都會到餐廳打牙祭一兩次的家庭主婦張莉說，近來到超市買菜時，發現一些食品價格都有降低，而且促銷商品也越來越多，「一箱芒果才99分，平時一盒要5元的改良中式碗麵，打折也才3元多」，但現在去餐廳用餐的花費至少比以往提高一成左右，「明明感覺物價在降，餐廳消費卻居高不下」，她說，目前到餐館吃飯的花， 比起自己在家煮實在貴太多，「我們已經好一陣子不再外出吃飯」。

在芝加哥西南郊開中餐外賣店的東主John說，隨著汽油價格下降，的確物價有比較便宜，他說，三個月前餐廳平均每周進貨成本漲到2萬5000元，現在差不多數量的食材、用品，進價成本跌到兩萬以下，他表示，雖然食材開支減少，但餐館現階段最大的挑戰是人力成本，「上個月月薪3200元的二廚轉去開網約車離職了，新廚師月薪要求漲到4000元，在人員難找的現況下，也只能接受」。

住在印第安納州哈蒙德市(Hammond)的貝斯洛(Michael Bacerott)，每天通勤到芝市環區工作，自從通膨導致物價飛漲後，絕大多數他都自己帶飯盒到辦公室吃，「假使實在得外出用餐，也會選擇麥當勞這類便宜的速食店」，育有三個子女的他說，「生活基本開銷都上漲後，日子不再向以前那麼輕鬆舒服了」。

疫情 油價 華埠

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