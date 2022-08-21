《星雲禪話》虱子是什麼做的

位於芝加哥 9S043 Route 53, Naperville, IL 60565 公路上佛光山會址。

有一天蘇東坡和秦少游在一起吃飯,兩個人因為才華都很高,往往為了談學論道,互不相讓。這天吃飯的時候,剛好看到一個人走過,由於許多天沒有洗澡,身上爬滿了虱子,蘇東坡就說:「那個人真髒,身上的污垢都生出虱子來了!」秦少游堅持異議說:「才不是呢?虱子是從棉絮中長出來的!」兩人各持己見,爭執不下,便決定去請佛印禪師做個公道,評論虱子是怎麼生成的,並且互相爭議輸的人要請一桌酒席。

蘇東坡求勝心切,私下便跑到佛印禪師那裏,請他務必要幫自己的忙,過後,秦少游也去請禪師幫忙,佛印禪師都答應了他們。兩人都以為穩操勝算,放心的等待評判的結果。

禪師評斷說:「虱子的頭部是從污垢中生出來的,而虱子的腳部卻是從棉絮中長出來的。」

禪師做了一次美妙的和事佬,有詩云:「一樹春風有兩般,南枝向暖北枝寒;現前一段西來意,一片西飛一片東。」

這首詩告訴我們什麼呢?就是「物我的合一」,物我是一體的,外相的山河大地就是內在的山河大地,大千世界就是心內的世界,物與我之間已沒有分別,而將它完全調合起來,好比一棵樹上,雖然接受同樣的空氣、陽光、水份,但樹葉卻有不同的生機,而能彼此無礙的共存於同一株樹上。

芝 加 哥 佛 光 山International Buddhist Progress Society at Chicago位於9S043 Route 53, Naperville, IL 60565。每週有共修及佛學課程, 也有透過網路連線方式舉行。有意禮佛參者, 或参予網站各活動可郵電[email protected]查詢；或登臨網站www.ibpschicago.org，致电: (630) 910-1243 -1244索取更詳細資料。