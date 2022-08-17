沉浸式教學… 明州英華校長連鷺役 致力中英雙語教育

連鷺役秋天接任英華學校校長，她也是該校首任華人校長。(圖由連鷺役提供)

英華學校(Yinghua Academy)是明尼蘇達州第一所採用中文沉浸式教學的公立特許學校(charter school)，今年秋季學期連鷺役(Lyui Lien)將出任該校校長，她也是英華創校16年來首位華人校長，連鷺役說，她的目標是將該校打造成沉浸式教育 界的哈佛，讓來自不同環境背景的學生都有機會接受優質教育。

連鷺役表示，沉浸式教學的目標是培養學生有流利的中英雙語能力，為了讓學生先熟悉中文語言的環境，該校學生從幼稚園起全部採取中文上課，並以中文來學習其他學科，直到二年級才開始轉換為英文授課。

英華創校之初，每年往上增編新的年級的課程內容，再根據老師教學與學生的評量結果做調整。另外將中華文化元素融入課程內容，每年除了慶祝中美傳統節日，並選擇孝順、忠孝、勇敢等傳統價值觀的主題推出課程與活動，讓學生進一步認識中華文化，並學習在生活中如何將這些道德標準付諸行動。

連鷺役2006年取得明尼蘇達大學教育博士，隨後即被延攬到甫成立的英華擔任課程專員，她是該校第二位聘任的教職員。當年全校僅有四個老師、76個學生。連鷺役2008年出任教務主任，她一邊教書，一邊參考美國課綱，以及台灣、中國、新加坡 的課程設計來製作教學內容，目標是以中文語言為工具來學習美國正規學校會學到的科目。目前該校最高年級學生為八年級，已有830多位學生和70多位老師。

另外，課程設計以主題教學(theme based)進行，將同一個主題融入到不同學科中，例如將數學、科學、社會學所需要學到的詞彙融入中文語言教學，學習其他學科時又能複習中文。

連鷺役說，英華對於中途插班學生，會設立初學者課程，以小班制協助他們盡快熟悉課堂的中文用語，並提供網路、書本等教材幫助學生在家學習。

她每年會帶七、八年級的學生到台灣或中國旅遊兩周與在地教學。為了讓學生國中畢業後能繼續練習中文，因此英華與明州線上高中(Minnesota online high school)合作設計進階中文課程供英華畢業生選修。

連鷺役畢業於台灣輔仁大學中文與心理系、應用心理系研究所，曾擔任國語日報教材編輯與在補習班教作文。她未來希望繼續幫助學生投入學習、持續英華優異的學業表現，提升學 生語文能力，並聯絡畢業校友，壯大母校影響力。