面對開學壓力 父母勿忘傾聽子女焦慮 表達支持

許多孩子在新學期開始都會出現上學焦慮。(pixabay)

「放了兩個多月的假，孩子都玩野了」，許多父母這幾天都著急孩子無法收心準備下周一開學，尤其今年暑假幾乎擺脫了疫情 限制，兒女們大部分時間都跟朋友、同學出遊，恐怕更比往年難面對開學的壓力與焦慮，諮商師建議，家長傾聽與認識到孩子的憂慮，對於讓子女順利重返校園學習非常關鍵。

專業諮商師布朗(Sharonda Brown)提出以下幫助兒女克服開學焦慮的建議：

●讓孩子知道有焦慮沒有關係：讓他們了解不管有多少準備多少都還是會有各種擔心，家長更要花時間傾聽子女對於開學的心情，而且表達支持，建議不妨分享父母以前開學第一天，上班第一天的焦慮經歷，讓孩子知道「我不孤單，我沒問題」。

●保持與學校連結：鼓勵孩子多多參加學校課外活動，藉此強化子女與學校的連結，也擴大交友圈與提高自信心，也可以讓孩子減少在學校的焦慮。

●創造「開學第一天」的計畫：很多孩子開學第一天，會為了教室在哪裡，儲物櫃的位置等感到壓力與混淆，這時父母可以陪伴孩子先對學校環境進行了解，告訴子女每天大致的上課時間、午餐時間，幫助孩子減少上學焦慮。

●提醒孩子尋求協助沒有關係：告訴子女任何人不論聰明或愚笨，都有需要別人幫助的時候，因此只要有需要就趕緊求助，不要覺得求援很羞恥。

她也提醒父母，青少年正在建立自我身分認同、尋找自我定位，家長關心但不要太過干涉，平常時間只需輕鬆詢問學校如何，上學情況怎麼樣，在子女有異常沉默或特殊情況時，才應進一步與孩子深入對談、提供協助。