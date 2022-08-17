芝加哥公校學生逐年減少 今秋恐不到30萬

研究人員分析指出，根據出生率以及目前各年級的就讀人數估算，今年秋天開始的新學期，芝加哥公立學校的學生人數預料將大幅減少到30萬人以下。去年芝公校 系統(CPS)從幼稚園到12年級共有31萬4500名學生註冊，學前班則有1萬5000名孩子，而CPS十年前學前班到12年級的學生高達37萬8000人。

數據研究機構The DateMade的研究人員預測，到2025年，芝公校幼稚園到12年級學生人數將跌到26萬2000人。

公校官員對此表示，不覺得學生人數會有巨幅減少現象，但認同全美公校都面臨學生全美各地學區 都存在學生人數下降的挑戰。

不過，研究人員指出，不論學生人數減少多寡，整體而言反而對於學區的註冊學生有益處，因為儘管公校人數降低，但來自州府與地方房地產稅的經費並沒有跟著減少，這也意味著「更多的資源可以讓現有更少的學生人數分享」。

CPS上周指出，因為入學率降低導致來自州府的撥款減少了3000萬元，然而事實並非如此，根據資料顯示，這筆經費短少是因為低收入 學生人數減少，而不是入學人數下降。學者還提到，芝公校學生人數雖然逐年減少，但藉此裁減教師人數是不智之舉，因為CPS部分班級人數過多問題已久，早就應該採取應對措施，這時應把資金運用在重新畫出更多小班。