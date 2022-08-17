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芝加哥公校學生逐年減少 今秋恐不到30萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導

研究人員分析指出，根據出生率以及目前各年級的就讀人數估算，今年秋天開始的新學期，芝加哥公立學校的學生人數預料將大幅減少到30萬人以下。去年芝公校系統(CPS)從幼稚園到12年級共有31萬4500名學生註冊，學前班則有1萬5000名孩子，而CPS十年前學前班到12年級的學生高達37萬8000人。

數據研究機構The DateMade的研究人員預測，到2025年，芝公校幼稚園到12年級學生人數將跌到26萬2000人。

公校官員對此表示，不覺得學生人數會有巨幅減少現象，但認同全美公校都面臨學生全美各地學區都存在學生人數下降的挑戰。

不過，研究人員指出，不論學生人數減少多寡，整體而言反而對於學區的註冊學生有益處，因為儘管公校人數降低，但來自州府與地方房地產稅的經費並沒有跟著減少，這也意味著「更多的資源可以讓現有更少的學生人數分享」。

CPS上周指出，因為入學率降低導致來自州府的撥款減少了3000萬元，然而事實並非如此，根據資料顯示，這筆經費短少是因為低收入學生人數減少，而不是入學人數下降。學者還提到，芝公校學生人數雖然逐年減少，但藉此裁減教師人數是不智之舉，因為CPS部分班級人數過多問題已久，早就應該採取應對措施，這時應把資金運用在重新畫出更多小班。

公校 學區 低收入

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