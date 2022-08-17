開學在即 伊州教職人員仍短缺逾5300人

伊州教職員空缺數超過5300個，其中芝市占了五分之一。(芝公校官方臉書截圖)

猶記去年包括芝城 北郊艾文斯頓(Evaston)、史考基(Skokie)學區 教職員嚴重短缺，導致學校被迫延長感恩節連假天數，然而至今學區人手不足的情況不但沒有改善，全伊州 的教職員空缺更增長了28％達到5301個，其中芝加哥占了五分之一，郊區的沃基根(Waukegan)、普蘭菲爾德(Plainfield)、迪卡伯(DeKalb)等學區也非常缺工。

伊州州長普立茲克為了解決教職員短缺問題，四個月前簽署了多項法案，藉此協助各學區招募新手加入，其中包括將教師證的更新費用從500元降為50元，代課老師可以連續授課的天數從之前的五天拉長到15天，此外還取消了必須要有大學學位才能應徵教職員的限制，只要在大學上過90小時的課就有機會成為教職員。

在教職員年齡方面，很快也會將原先的必須年滿19歲降為18歲即可。

伊州教育協會(Illinois Education Association)主席葛利芬(Kathi Griffin)說，包括學校秘書、輔助專業人員、職員、校車司機、門房等都非常短缺，其中輔助教師、行政官員的人員不足最為嚴重，葛利芬說，主要原因是這項工作之前的時薪連15元都不到，符合資格者都寧願去麥當勞、亞馬遜賺時薪21元，很少人願意留在學校工作。

葛利芬指出，對教育工作者的不尊重，是促使求職者不再進入該行業的主要原因，尤其疫情後更加惡化。

華人聚居的芝城西郊印第安草原204學區總監塔利(Adrian Talley)說，為了提高吸引人才的競爭力，該學區從今秋學期開始，將代課老師的日薪從100元增加到115元。塔利表示，沒有足夠的代課老師，學校許多課程、活動幾乎都難以推動。

伊州區域學校總監協會(Illinois Association of Regional Superintendents of Schools)去年秋天的一份統計顯示，96％的學區都有代課老師短缺問題，90％學區更指出該問題持續惡化。為了暫時解決代課老師不足情形，許多學校被迫徵召其他全職教師或行政人員填補空缺。

204學區人力資源助理總監路易斯.李(Louis Lee)說，上個學年，代課老師平均每天僅能到班75％，新學年提高日薪15元希望能夠增強與鄰近學區吸收人才的競爭力。