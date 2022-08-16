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「起亞挑戰」瘋行 芝加哥韓系車642輛遭竊、暴增7倍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
起亞與現代汽車近來成為偷車賊最垂青的目標。(Getty Images)
起亞與現代汽車近來成為偷車賊最垂青的目標。(Getty Images)

開韓系汽車的車主近來真的容易成竊車賊目標？庫克郡警長辦公室近日公布了一項數據予以證實，統計顯示，該郡7月份的起亞(kia)與現代(Hyundai)的遭竊數量比去年同期暴增767％，而僅藉由一條USB線在幾分鐘偷走車子的「起亞男孩」(Kia boys)、「起亞挑戰」(Kia Challenge)，正是全美颳起偷竊韓系汽車風潮的始作俑者。

只要一條USB線就能得手

許多偷車賊正在利用車輛的一個設計缺陷，讓他們只要用一條USB線，就能如入無人之境開走起亞與現代汽車，其中有些人甚至在社交媒體上傳了被稱為「快樂之旅」的偷車經過，助長了偷竊風氣。

庫克郡郡長達特(Tom Dart)表示，光在7月份，庫克郡起亞與現代車輛遭竊數量達642輛，去年的7月份這兩個品牌的韓國車輛遭竊數量僅74台。

達特說，這是一個極其令人擔憂的趨勢，大家一定要有所了解才能加強防範，警長辦公室指出，這些竊賊通常是瞄準仍須使用實體車鑰匙(physical key)而非啟動按鈕(starter button)才能啟動引擎的無人車輛，偷車賊很容易可從網路上找到說明，在短時間內就可以不用鑰匙把車子引擎啟動然後開走。

社交平台偷車教戰影片

由於TikTok和YouTube等平台近來發出許多偷車教戰影片，示範如何在幾分鐘之內用螺絲刀和USB線偷走一輛起亞或現代汽車，影片顯示偷車賊一般都打破車窗進入車內，拆除方向盤托柱的蓋子，再使用USB線發動引擎，因此庫克郡警長辦公室在提醒相關起亞、現代車主注意防盜的同時，也致信要求上述社交平台，刪除相關偷車信息或作案的影片。

達特也鼓勵受害車主向上述平台提出舉報與申訴。

許多韓系車主都因為「起亞挑戰」，莫名成為受害者。(圖片來源：Yolonda Ki...
許多韓系車主都因為「起亞挑戰」，莫名成為受害者。(圖片來源：Yolonda Kia Love臉書)

達特提醒，如果家中有2011-2012期間生產的起亞汽車，或2015-2021期間生產的現代汽車，都應提高警覺，警長辦公室建議，這些車主離開車輛時把車上的 USB插頭帶走，且應該盡快安裝安全設施，例如「直接切斷車子電源開關」 (Kill Switch)、安裝偵測有人接近就會發出聲響的警報器，或車輛追蹤器、方向盤鎖等。

除芝加哥地區外，威斯康辛州、德州、密蘇里州等美國多地都發生了大量起亞或現代汽車被盜案件。2021年威斯康辛州的汽車被盜案中，70%的被盜汽車為起亞或現代。

嫌犯多為找刺激的青少年

根據指出，被稱為「起亞男孩」的偷車賊，以青少年居多，他們作案很多只為尋求刺激。

由於全美多地的許多韓系車主都因為「起亞挑戰」、「起亞男孩」莫名成為受害者，愛阿華州車主已經在上周提出聯邦集體訴訟，而威斯康辛州的車主更早在2021年興訟，其他包括密蘇里州、堪薩斯州、肯塔基州、伊州和德州的車主也都陸續加入了訴訟。

許多韓系車主都因為「起亞挑戰」，莫名成為受害者。(圖片來源：Yolonda Ki...
許多韓系車主都因為「起亞挑戰」，莫名成為受害者。(圖片來源：Yolonda Kia Love臉書)

汽車 庫克 威斯康辛州

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