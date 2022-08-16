芝加哥停車難 路邊收費車位 3年增設1802個

芝加哥路邊收費車位在過去三年來增設了1802個。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 停車費不但居高不下，而且要找到免費路邊停車的機率也越來越難，根據一項統計，市長萊特福特從2019年5月份上任以來，芝城 增加了1802個路邊停車收費的車位，至少因此向車主收取將近1460萬元的停車費用。

在芝城北區林肯大道(Lincoln Ave.)開設汽車修理店Autohaus的東主金斯勒(Gary Kinsler)說，去年7月市府在他店前原本停車免費的路邊畫出了計時收費車位，導致一些客人一不小心就被開了逾時停車罰單，「很多客戶都很生氣，他們有時只是慢了一兩分鐘拿車就收到了罰單」。

路邊停車收費計時器是十多年來最令芝加哥人氣憤的措施之一，該市在14年前，決定以11.5億的價格將全市3萬多個路邊車位，賣給私人企業經營75年，該家公司至今不僅已經回收所有投資成本，更至少賺進5億收入且此金額還在持續增加。

儘管上任時曾表示會檢視這筆由前市長戴利完成的交易，然而到現在已經超過三年了，萊特福特沒有對經營停車計時器的「芝加哥停車計時器公司」(Chicago Parking Meters LLC)的合約進行任何修改。此外，萊特福特上任以來，更新增了主要在北區以及市中心內與周遭等共193個新的路邊停車收費區域。

以去年為例，芝市將在前公屋Cabrini-Green的街道，全部畫入收費區域，此外，也在南港大道(Southport Ave.)以南的迪威斯大道(Diversey Ave.)均畫入了停車計時收費範圍。

在2019年時，芝市新增了17個新的路邊停車收費區域，其中十個是在萊特福特就任前就已經推出，然而這17個新區對於市府收入非常有限，今年至今該區的路邊停車收入僅1萬4000元。

隨著市府在2020年將更多路邊停車位改為收費制，市府當年又因此從這些新收費車位增加了64萬收入，2021年芝市的路邊停車付費位子，總計為財庫帶來544萬元收入。

根據會計公司KPMG的年度審查報告，2021年芝加哥停車計時器公司收進1.36億元的路邊停車費，比2020年疫情 期的9160萬元明顯增加。

市府財政局發言人Rose Tibayan表示，新的收費停車位將可使芝加哥人不會有額外稅收負擔，因為這筆新車位的收入主要是用於支付「芝加哥停車計時器公司」因節日、假期、修補道路等而損失的停車費收入，有了新收費車位的財源，就不必再向芝稅民調高稅率或增加其他收費。