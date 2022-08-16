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減少「幽靈車」解民怨 芝捷運、公車改善計畫出爐

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城公車、捷運問題多多，不僅時常出現「幽靈車」，捷運治安事件更是頻繁發生。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城公車、捷運問題多多，不僅時常出現「幽靈車」，捷運治安事件更是頻繁發生。(特派員黃惠玲／攝影)

由於芝城捷運、公車治安事件頻發，引起民眾對搭乘安全性高度關注，芝加哥運輸局(CTA)總裁卡特(Dorval Carter)表示，他已經接收到乘客心聲與怨言，他也公布了CTA的改善計畫，包括增聘更多工作人員，擴大與芝加哥警察局的合作，強化班車抵站時間數據即時更新，有效減少「幽靈捷運、公車」機率等。

卡特說，近三年來，運輸局服務一直承受著巨大壓力，最近的就業市場的勞動力短缺更使CTA的困境雪上加霜，「從辭職潮到招聘員工的激烈競爭，還有公車與捷運居高不下的乘客流失率，都是導致CTA服務品質打折扣的原因」。

他表示，儘管疫情緩解，然而近幾個月來，捷運與公車的載客量仍徘徊在疫情前的一半左右，並沒有明顯起色。他指出，公車與捷運的操作人員短缺，是造成目前乘客等候班車時間比較長的主要原因，「目前CTA的工會成員比疫情前流失了1000人，其中公車操作員占了890名。

有鑑於此，卡特的改善方案中，特別規畫將現行的時刻表配合人員的短缺進行調整，這也意味著未來公車、捷運的等候時間會普遍拉長，卡特說，寄望藉由此舉使班車等待時間更加一致。

卡特說，公共交通工具每天的行車時間不會改變，所有路線也不會做出變動，更不會裁員，等CTA逐漸補充更多人力後，班車到班的時刻表會隨時調整。

備受詬病的班車到站時間追蹤器(trackers)，也將進行大規模的升級，以提高乘客查詢捷運、公車抵達時間的準確性，目前CTA接收到太多「幽靈車」，就是明明電子查詢表上班車即將到站，卻根本沒有出現的情形。此外，CTA將開通「線上客服機器人」(chat bot)，隨時接受乘客報告列車、公車各種問題。

該計畫還包括直接招聘全職員工，而不是跟往常一樣要求受聘員工從兼職做起，CTA將邀請退休的公車與捷運操作員回到崗位兼差，不過，他坦言，補充人力需要一段時間，無法立即完成。此外，運輸局擬在司機座位加裝防護設施，以提高安全性留住員工。

為了強化安全，CTA才增聘了250名保全巡邏車站與列車，但顯然效果有限。(特派員...
為了強化安全，CTA才增聘了250名保全巡邏車站與列車，但顯然效果有限。(特派員黃惠玲／攝影)

繼不久前一名男子在紅線捷運列車遭槍殺後，CTA已經與芝警局共同宣布了強化安全的措施，包括增加巡邏警察與警犬(K-9)。

其他方案還包括擴大非警察的保安巡邏頻率，並在部分地點派駐過夜保全；向時常住在地鐵站、列車上的心理健康失常者與濫用藥物者增加輔導與協助；安裝高度更高的捷運入口，防止逃票與不法份子進入。

捷運 警察 疫情

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