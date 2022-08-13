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梅博文服務芝市府33年榮退 華社歡送致謝

特派員黃惠玲／芝加哥報導
梅博文、林珍重(前右三、右四)夫婦出席華社為梅博文舉辦的退休餐會。(主辦方提供)
梅博文、林珍重(前右三、右四)夫婦出席華社為梅博文舉辦的退休餐會。(主辦方提供)

芝加哥市市長亞裔事務外展聯絡專員的梅博文(Bart Moy)即將從服務33年的公職退休，華社日前特別在華埠設宴歡送，對他幾十年來促進華社與市府關係的貢獻表達誠摯感謝。

梅博文自1989年開始進入芝加哥市政府工作，數十年來陸續在戴利(Richard Daley)、伊曼紐到現在的萊特福特等市長旗下服務，一直兢兢業業堅守崗位。梅博文的妻子林珍重(Joanie Lum)為芝加哥福斯電視台的資深華裔主播，當天她也帶著大女兒Sela、小兒子Mathew出席了餐會。

在芝加哥市府服務長達33年的梅博文，多年來協助促進華社與市府關係。(主辦方提供)
在芝加哥市府服務長達33年的梅博文，多年來協助促進華社與市府關係。(主辦方提供)

梅博文感謝社區各界多年來對他的支持與協助，也對前市長戴利的副幕僚長李雙振當年的指導與教誨致謝，他說，還有伊州州務卿傑西懷特亞裔顧問委員會主席馬森柱的永遠熱情相挺，都令他難忘與感動。

梅博文說，離開公職後，將進入電影製作公司 Zatori Films負責市場推廣與聯繫，該公司的成立宗旨是倡導心理健康意識、幫助世界各地貧困地區，他說，30多年前，他曾從事過劇作與演藝的工作，因此對該行業並不陌生。

出席餐會的華社代表，包括發起人馬森柱、11區區長李慧華、25區區長盧漢士、華商會會長李建明、華諮處總裁劉國華、華埠更好團結聯盟前主席陳增華、美中餐飲協會會長鄭時坦、華聯會主席鄭征、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、華埠治安基金會會長黃暉、美亞健康協會行政主任劉紅、梅氏總公所元老梅楹仲、梅施美瑛等。

大家祝福梅博文退休後，享受自在的生活及與家人相聚，芝城華商會還特別向梅博文頒發獎章，感謝他在市政府任職30多年來為華人社區作出的貢獻。梅施美瑛當天則代表梅氏總公所向梅博文道賀，並致贈他芝加哥水上的士的全年船票。

芝加哥 華埠 亞裔

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