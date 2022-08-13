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出租7個月收1萬8 明州華裔樂當民宿主人

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)
白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)

住在明尼蘇達州的白東穎，2020年1月將自住的四房兩衛獨棟屋加入Airbnb出租，儘管隨後因新冠疫情暫停營運一年，但今年順利把三個房間租出，短短幾個月就有1萬8000多元收入，足夠支付整整一年的房貸，他因此希望把這段在Airbnb當房東的經驗分享給有興趣的人。

白東穎2015年從台灣移民明州，他在美國旅行時使用Airbnb平台租房深感便利。2019年他首次購屋後，先出租一個房間給同事，但之後房客難找，乾脆轉向Airbnb開放出租其中一個房間，一段時間累積佳評後，他又陸續把另外兩個房間出租。

目前一百多個客戶評比中，在溝通和房間描述準確(accuracy)兩項得到客人五星好評，其他評比均接近滿分。房客欣賞白東穎的友善與認真協助，更對他領養的兩隻貓喜愛有加。

白東穎說，他一開始先調查了附近民宿價位，再稍微降低了自己的租金，藉此增加客源，等累積到一定的優良評比後，才慢慢調漲租金。他說，平台也會提供旺季或例假日的市場行情價(smart price)給房東當定價參考。

至於很多人顧慮的安全方面，他住家的前後門都使用智慧鎖，提供房客密碼而不需要鑰匙。白東穎說，還沒有碰過房客犯罪或其他行為失控狀況。他一般根據經驗慎選房客，像是入住當天才加入平台的會員，感覺比較缺乏計畫，因此他通常會拒租。另外，平台會提供其他房東對房客的評論，因此他也不收評論不佳的房客。

由於平台提供保險，因此他不怕家裡東西遭竊，不過，他提醒好能提供照片當作證據。如果家裡有東西遺失，平台建議房東先跟房客索賠，如果超過24小時沒有回音就跟平台聯絡，然後保險部門會進行審核並理賠。

白東穎會向租客提供毛巾、沐浴乳等用品，但不提供餐點，房客也可以使用洗衣機。白東穎個性隨和，與外向的房客聊天吃飯互動，他說目前接觸到的房客多數來探親，還有來應徵工作或聽演唱會、家裡裝潢需要短租、暑期實習生、下個月才能搬新家和旅遊護士等。

他說，經營民宿的快樂哲學是：有人付錢給他打掃自家，東西被偷還有理賠的錢添購。他還提到，在明尼亞波利斯市以投資房做民宿，要申請短租執照，若是自住房也要申請許可證。報稅時則可將水電、消耗品等列為減稅扣除項目。

白東穎計畫著再買一棟房子擴大民宿經營。他歡迎有興趣加入平台者跟他交流，網址：www.airbnb.com/r/newu2463510，或電郵[email protected]

房東 民宿 租金

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