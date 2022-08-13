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芝明年房地產稅將調漲2.5% 房價25萬要多繳34元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市房地產稅2023年要調高2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市房地產稅2023年要調高2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市市長萊特福特日前提出新年度預算案，為彌補收支赤字，她計畫2023年將芝城屋主的房地產稅率提高2.5%，藉此向市府財庫挹注4200萬元的額外收入。

萊特福特表示，2023年芝市預算斥字約為1億2790萬元，比2022年的7億3300萬減少很多，更比2021年的12億大幅縮減，這也是萊特福特2018年就任市長以來赤字最低的一次紀錄。

萊特福特上任市長後，推出一項「全市房地產稅將與通貨膨脹率匹配」的政策，不過，考慮通膨達到40年新高，如果要配合該通膨速度調高房地產稅，那麼地稅上漲幅度將高達5%，對一般市民來說無疑負擔沉重。

今年6月美國通貨膨脹率高達9.1%，7月份雖有所緩和但仍在8.5%，有鑑於此，她表示經過與團隊評估，我們沒有要上漲8.5%，也不是要調高5%」，最終訂出2.5%的合理漲幅，「這是根據數據做出的調整，她也將據此爭取議會通過」。

萊特福特說，對於大多數的芝加哥人來說，新的調幅對於屋主不至於太多，平均一棟價格25萬元的房屋，每年的地稅估計將因此增加34元。她表示，調漲地稅是為了幫助芝市表現欠佳的養老金制度，該系統債務高達470億元，此外，稅金也將協助防止裁員或削減其他項目。

2012年芝加哥市府收進的房地產稅總額只有8億，2021年增長到16億，2023年又再次多收4270萬。

為解決2023的預算赤字，市府除了提高房地產稅外，還有芝市首家賭場角郊的首付款4000萬。

萊特福特表示，由於新財年的預算失衡僅1.3億，因此除了調高地稅外，市府暫時沒有計畫增收其他稅費，也不會調漲罰單或其他費用。

房地產 預算 芝加哥

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