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華諮處房屋中心舉辦信用及銀行基本知識講座

本報芝加哥訊
華諮處房屋中心舉辦信用及銀行基本知識講座
華諮處房屋中心舉辦信用及銀行基本知識講座

華人諮詢服務處（Chinese American Service League)將於 8/23/2022上午10AM-11AM 舉辦信用及銀行基本知識講座（Credit & Banking Basic Education）。主要內容包括：租房、貸款、申請廉租房或老年公寓，沒有信用會有什么影響？身份洩露、銀行卡被盜刷怎么辦？發現信用報告有誤該怎么辦呢？如何快速提升信用分數？什么情況會傷害到我的信用分數呢？銀行賬戶有哪些，哪種賬戶才適合我？了解“隱藏”費用。遭到信用卡申請拒絕

該如何是好？了解開立賬戶所需資料等。授課方式將在 Zoom 進行。

有意參加者敬請：1）掃描二維碼進行報名。2) 報名成功后您將收到確認郵件，內含講座鏈接。每個注冊賬號對應的鏈接均不一樣，請妥善保存，請勿分享給他人。講座當天點擊該鏈接進入會議即可。3) 課程結束后我們會抽取一位幸運參與者獲得Target禮卡一張。如有任何疑問請致電華人諮詢服務處(312)791-0418 轉 房屋中心了解詳情。

敬請掃描二維碼進行報名
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華人 貸款 信用卡

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