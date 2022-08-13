美國華人華僑博物館 感恩您的捐贈支持

新創辦的“美國華人 華僑博物館 ”位於美國賓夕法尼亞州費城市，林建新主席在2022年1月1日已經將購買的建筑物業及藏品設備全部捐獻給美國華人華僑博物館基金會，作為全美華人共同擁有的財產。

美國華人華僑博物館將於2022年10月23日舉辦開幕儀式，正式面對社會迎接公眾參觀。博物館的目標游客不僅包括華裔，更將對整個社會展示華人移民史和華人對美國社會的貢獻等。

目前，博物館已經迎來了多次主流媒體的釆訪，正在和各大博物館洽談合作項目，同時努力組織了多次節日慶祝活動。在未來，博物館一定會成為展示華人各角度風釆的絕佳平台。

博物館已經獲得孫中山、華盛頓銅像，兩國偉人的銅像及博物館花園將會成為震撼之景，可供華人舉辦大型活動使用。

博物館需要以完美的面貌面向主流社會，還有多項任務需要大家共同完成。當前，博物館正在最后對展品進行整理和規划。博物館急需資金完成圍牆、草坪、紀念品售賣處、偉人銅像安裝、殘疾人電梯等最后施工項目，懇請大家慷慨解？。

點滴的捐贈支持，將幫助我們以最好的姿態面向主流社會。“眾人拾柴火焰高”，值此，繼續需要您的支持和幫助，博物館榮譽牆為您銘記致謝，捐款$2000以上給予掛照永久鳴謝，大家的善舉將載入史冊，懇請您為此捐款參與共建。如您有意大額捐贈或認購某個施工項目，您還可將名字刻印在項目建筑上。

美國華人華僑博物館感恩您的捐贈支持。美國華人華僑博物館的網站：https://usaacm.org/博物館是聯邦注冊501 C 3非營利組織（發票可以抵稅）。聯系人：洪克威 610-999-5147，秦宴 646-283-9285，朱楓 215-917-7062，林建新 917-818-0999，捐款支票 名頭：American Chinese Museum Foundation INC.（美國華人華僑博物館基金會）。支票郵寄地址：7345-7347 Oxford Ave, Philadelphia, PA 19111。收件人：Sam Li 電話 2153798808。