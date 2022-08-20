中山同鄉會 2022年野餐會熱鬧舉行

中山同鄉會2022年野餐會熱鬧舉行（主辦單位提供）

自疫情 以來，芝加哥 社團每年的傳統活動之一的野餐會基本停止了。今年政府對疫情防控放開，芝加哥中山同鄉會為了凝聚鄉情，日前在密芝根湖邊公園舉辦野餐會，享受陽光海灘與美景和戶外燒烤。除中山同鄉會現任會長麥皓嵐、前會長劉衛國、廉記夫婦、中華會館前主席區一平、華聯會副主席何達權夫婦等中山鄉親外，華聯會理事長汪興無等社團領袖出席了野餐會致詞祝賀野餐會成功完滿并祝中山同鄉會會務昌隆。

野餐會由前任會長劉衛國主持，他首先介紹了中山同鄉會鄉親和來賓，祝大家野餐會開心愉快。現任會長麥皓嵐在致詞時歡迎鄉親們的出席活動，她并介紹，今年是芝加哥中山同鄉會成立20周年慶，希望大家盡情歡樂，享受豐富美食 。中山同鄉會前會長、漢記燒臘東主、也是現任協勝公會主席曾賢棟出席并致詞，祝賀中山同鄉會野餐會成功，在芝加哥經營餐飲界40多年的曾賢棟還親自操刀主持了當天野餐會的“切燒豬”儀式，他熟練的刀法，一看就是大師級別，漢記餐廳還為當天的野餐會贊助了燒豬和燒鴨等美食。中山同鄉會感謝贊助當天食物的鄉親和來賓！