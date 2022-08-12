印州南部小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印第安納州 消防廳廳長康納利(Mike Connelly)10日表示，印州南部城市艾文斯維爾(Evansville)的一所房屋發生爆炸，造成三人死亡，多達39所房屋在這次意外中受損，由於部分房屋被炸嚴重無法進入，搜救工作仍在進行，可能還會有其他受害者。

康納利說，10日下午1時左右發生了這起爆炸案，原因尚未確定，聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)正在進行調查，康納利說，爆炸碎片散落在半徑100呎範圍內，包括木板、窗戶玻璃和絕緣材料等建材都有。

印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

康納利表示，當地的瓦斯公司CenterPoint Energy上次接到事發地點居民要求到府的服務電話，是在2018年1月。 CenterPoint發表聲明稱，正與急救人員合作以確保該地區的安全。

距離爆炸現場大約兩個半街區的Award World Trophies辦公室經理鮑姆加特(Jacki Baumgart)說，她和大樓裡的其他員工聽到巨大的爆炸聲並看到煙霧時都驚慌失措。

鮑姆加特說，「我們以為是一棵大樹倒在建築物上，或者一輛汽車 撞到房屋」，她描述，連辦公樓的天花板都掉下碎片，「這裡的每個人都立即跑出了大樓。我們以為大樓會倒塌。」

這是該地區五年多來的第二次房屋爆炸，上次的爆炸事件發生在2017年6月27日，造成兩人死亡，三人受傷。

10日的爆炸案還讓人想起2012年的一次大規模爆炸，該爆炸摧毀或損壞了印第安納波利斯市南側的80多間房屋，並造成兩人死亡，該起意外的起因是一名男子在其當時的女友家中，篡改瓦斯管道企圖詐領保險 金，該男子被判有罪，他同父異母的兄弟和女朋友也都因此進了監獄。