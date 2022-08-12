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快開學了 猴痘疫苗數量有限 伊州大學應變

特派員黃惠玲／芝加哥報導

猴痘病毒(monkeypox virus)仍在全美各地持續擴散，由於各大學學生陸續返回校園與宿舍，伊州衛生官員正積極推廣相關防範信息，即將迎來約五萬學生返校的香檳伊利諾大學(UIUC)，也積極布署在有限疫苗數量下採取應變措施。

伊大醫療中心(UI Health)嘉英博士(Dr. Shika Jain)說，考慮現階段猴痘疫苗數量有限，校方將對有需要施打疫苗的18歲以上成人，採取注射皮膚淺層取代深層接種的做法，藉此減少每劑施打劑量，他說，估計每瓶疫苗可以提供五份施打量，這樣一來，可以使更多高風險人群得以接種疫苗。

嘉恩說，「我們從COVID-19吸取了防疫教訓，然而猴痘的傳播方式與新冠不同，該疾病是透過皮膚接觸、交換體液、共享衣服或被褥而傳播病毒」，儘管公衛官員並不特別擔心猴痘在校園傳播，但仍呼籲大學生們盡量避免共用吃喝餐具，也應避免與他人皮膚接觸。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，家長不必過度擔憂猴痘病毒在小學、高中傳播，因為在校園環境中不會出現性接觸或親密身體接觸，目前芝市已有約590起猴痘病例，絕大部分為成年男性。

芝城目前的猴痘疫苗JYNNEOS數量有限，接種者須在28天內接受兩劑疫苗注射，現階段接觸過確診者群體可優先接種，此外，符合「同性戀、雙性戀與其他和男性發生性關係的男性」、「18歲及以上」、「過去14天曾與多個或匿名性伴侶發生性行為者」，均可預約接種，進一步信息可查詢芝市府官網：https://reurl.cc/eO37rx。

猴痘 疫苗 芝城

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