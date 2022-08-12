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CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

芝加哥公校防疫新規 3人確診全班戴口罩

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公校新學期防疫措施不再強制師生戴口罩，但衛生局強烈建議繼續配戴。(芝公校臉書截圖)
芝加哥公校新學期防疫措施不再強制師生戴口罩，但衛生局強烈建議繼續配戴。(芝公校臉書截圖)

隨著聯邦疾病防治中心(CDC)公布新的防疫指南後，即將在22日開學的芝加哥公立學也針對新學期防疫做出調整，芝衛生局局長亞瓦迪與公校執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)共同宣布，今秋不會要求師生必須接種疫苗才能返校，此外，除非全班有三人及以上同時確診，否則不會強制戴口罩

亞瓦迪說，儘管新冠疫苗與口罩都不再列入強制措施，但衛生局強烈建議師生接種疫苗並戴上口罩。馬丁內茲則特別提到，公校也將「受檢陰性可繼續上課」(Test-to-Stay)列入學生選項，盡可能在兼顧防疫與學生受教權方面取得平衡。

其他公校新學期防疫規定

●確診者：無論是否接種疫苗都必須居家隔離五天，隔離期結束後如果沒有症狀則可以返校上課，但返校後的前五天都必須戴口罩。

●與確診者近距離接觸師生：已接種疫苗者，可以繼續在校上課。未接種疫苗者則需從「遞交疫苗接種證明」、「居家隔離上網課五天，返校後佩戴口罩五天」，或是「必須定期接受檢測但可繼續上課」等三個選項中做出選擇。

●同班三人或更多人相繼確診，無論是否接種了疫苗，全班都要強制戴上口罩：此舉主要避免發生大規模感染。

亞瓦迪進一步說明了「定期檢測、留校上課」的規定，她說，在確認與新冠確診者有近距離接觸後，學生必須在周一、周四定期接受新冠快速檢測，且檢測結果必須為陰性才能繼續留在教室上課，這些學生接下來也不能出現新冠疑似症狀，此外，在與新冠確診者近距離接觸日起10天內須戴口罩，且不能參與體育及各種課外活動。

公校官員指出，近距離接觸確診者的人，平均約僅有1.5%會受到感染。

在追蹤病例方面，每所小學的每間教室如有人確診，其他同班學生都將被視為「密切接觸者」並接受檢測；高中將以個人為基礎進行接觸者追蹤，且會根據師生是否接種疫苗而採取不同應對措施，其中已施打疫苗者，只要戴口罩10天即可繼續留校上課，未接種疫苗者則必須居家隔離五天，然後戴口罩六到十天，或參加「受測留校」才能返校上課。

CPS表示，所有學校的空氣濾網都已經換新，且每所學校在開學前會進行徹底清潔與消毒，此外，公校將在Clark、Roosevelt、CVCA以及Richards等四所公校設立疫苗接種站。想要參加每周檢測新冠的師生，則必須在開學前提交同意書，同意書可在網上填寫，網址：https://reurl.cc/yMr4L8

疫苗 口罩 檢測

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