第二屆“陽光杯”作文大賽 現正公開接受報名

第二屆“陽光杯”華裔 青少年創意作文大賽現正接受報名，歡迎對中文有興趣，熱愛寫作青少年朋友參加，截稿時間為2022年10月5日。

由芝北中文中心主辦的第二屆“陽光杯”華裔青少年創意作文大賽旨在提升青少年的寫作能力，希望通過參與比賽，能夠使青少年塑造出勇於參與、積極進取的人生態度。

陽光杯參予者資格為25歲以下的青少年，文章題材不限，如思鄉之情、旅途遊記、讀書感悟、家庭生活等皆可。體裁亦不限，日記、書信、隨筆、詩歌、小說、夏令營感觀等均可參賽。

文稿字數以不超過1500字為限。徵文篇數，可以提交兩篇文章, 需要填兩次表。申請參賽者，請點擊此連結填寫大賽報名表：https://forms.gle/jWARtCFLGhskHxkr7。文章投遞要求：（1）務必提交WORD文件，不要提交PDF文件、RTF文件或者Google Drive 檔，也不要提交圖片檔。（2）檔起名務必遵循這個格式：參賽者英文姓名（先寫名、後寫姓, 然後寫漢語名字），作品名稱，比賽組別，例如：David Lee (李大衛）_夏天的太陽_兒童組。

作品評獎：按作者年齡分為青年組（18—25周歲）、青少年組（12－17周歲）和兒童組（6－11周歲），由報界主編、記者、中文優秀教師等專業人士分別評出一、二、三、四、五等獎項，還有一個特等獎。特等獎需要面試 、確認符合資格後才可以頒發。主辦方將向獲獎作者頒發獲獎證書及獎金。

又芝北中文中心的學生一篇作文有三次比賽機會：分別為參加全國性比賽（獲獎有獎金），送到中國參加世界華裔青少年比賽（沒有獎品，只有獲獎證書）和芝北中文中心學校學生校內比賽（沒有獎品，只有獲獎證書）。獲得全國性比賽名次的小朋友將不再參加學校內比賽。

第二屆“陽光杯”獎品詳細如下：

特等獎一名：最新版iPhone （獲得者需要面試，確認符合資格後才可以頒發）

一等獎一名： 獎金50美元 （如用於學費CREDIT，可折合70美元）

二等獎兩名： 獎金25美元（如用於學費CREDIT，可折合40美元）

三等獎三名： 獎金15美元（如用於學費CREDIT，可折合30美元）

四等獎四名： 獎金10美元 （如用於學費CREDIT，可折合20美元）

五等獎五名：獎金5美元 （如用於學費CREDIT，可折合10美元）

優秀獎 若干名所有獲獎者都將獲得比賽證書。大賽還將評選出優秀教師指導獎並頒發證書。

參賽注意事項:

1. 凡參賽者均被視為自動同意本賽事的各項約定。

2. 本賽事不收取任何參評費，建議儘早投稿。

3. 我們會將優秀作品集中送往中國參加“華文創想曲”海外華裔青少年創意作文大賽，參加第二次評選

4. 獲獎作品版權為《七彩語文》專有。《七彩語文》有權將獲獎作品以各種形式製作成出版物並向海內外推介。

5. 本賽事的解釋權歸“陽光杯”華裔青少年創意作文大賽組辦方所有。賽事有關事務請聯繫大賽組織者。

是次大賽顧問及評審陣容強大，有來自出版界、媒體、文學界、書畫界、教育 領域、戲曲界的翹楚，如陳開紅（雪漠）、葛小沖 、馬力 、裴英超 、 魏家川 、文爽、 尹黎雲 、餘翔等；評委方面則有JULIA KESSEL、 滿素潔、 瀟雨 、張金豔 、 張敏等，均為活躍在中文教育、文字編輯和教育領域的專家學者。