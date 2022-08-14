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生計月餅 — 100%美國本地製作 給自己/家人和朋友最新鮮最味美的中秋好禮

本報芝加哥訊
生計月餅-100%美國本地制作，嚴選食材，品質保證，中秋送禮最佳選擇！
生計月餅-100%美國本地制作，嚴選食材，品質保證，中秋送禮最佳選擇！

生計月餅的美東地區總經銷，和樂公司(Well Luck C0., Inc)以新鮮、美味、營養及健康的經營理念不斷引進迎合華人口味的食品，產品多元化，無論在色、香、味、型都力求完美。為了讓消費者能享用到更健康美味的生計月餅，製作過程中只採用更健康的植物油，並且堅持少糖少油低卡路里的原則來生產月餅，讓消費者在沒有健康負擔下享用美味的月餅。生計月餅，新鮮製作、數量有限，敬請前往各大華人超市選購。一年一次的中秋佳節，給自己，家人和朋友最好的中秋好禮-生計月餅！

有別於眾多來自中港臺的月餅品牌，早在中秋節前半年以前就已提前製作，在經過長途的運輸配送，消費者無法在第一時間品嚐到月餅的新鮮美味。生計月餅堅持100%在美國加州制作，所有產品從嚴挑選食材，材料新鮮、用心烘焙，從餡料到表皮完全親力親為，不假手于他人，當季烘焙、不含防腐劑！並經過州政府與聯邦食品檢驗局的檢驗，保證品質的衛生安全，新鮮配送。今年生計月餅有傳統傳承宮廷美味的宮廷月餅，還有蛋黃酥、芋頭酥、養生風味酥和伊豆酥等。

和樂公司還代理各種不同國家的馳名優質品牌，如洽洽食品系列、萬家香、青葉、MAMA、Meiji、MORI-NU等。和樂公司芝加哥地址：6235 W. 73rd. St. Chicago, IL 60638, 電話：708-594-7777。www.welluck.com。

生計月餅-100%美國本地制作，嚴選食材，品質保證，中秋送禮最佳選擇！
生計月餅-100%美國本地制作，嚴選食材，品質保證，中秋送禮最佳選擇！

華人超市 加州 餡料

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