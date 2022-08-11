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印州嚴苛墮胎法 企業憂有害經濟 紛向外州擴點

特派員黃惠玲／綜合報導

在印第安納州通過近乎全面禁止墮胎的法案後，一些企業因擔心該法律造成勞動力流失，紛紛陸續宣布要往外州擴張據點，有經濟學家稱，這項法令恐對該州經濟帶來「潛在毀滅性」影響。

禮來大藥廠(Eli Lilly)以及康明斯公司(Cummis)均已公開表示反對該項法令，在新法送交州長簽署前，印州數百家企業就連署一份由印州公民自由聯盟起草的「不要禁止平等」信件，信中提到，限制獲得包括墮胎在內的生殖保健，威脅到員工與顧客的健康、獨立以及經濟穩定性，「簡單的說，違背了我們建立多樣化與包榮幸勞動力的能力」。

不過，共和黨州長霍爾康(Eric Holcomb)仍然迅速簽署了該項法案，使印州成為聯邦最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，全美第一個實施人工流產禁令的州，新法將從9月15日生效。

禮來發表聲明指出，該公司將被迫規畫在其他州創造更多就業機會；發動機公司康明斯在印州有約1萬名員工，該公司發言人米爾斯(Jon Mills)發出公開聲明表示，公司正深切關注這項法律如何阻礙吸引與留住多樣化勞動力的影響。

康明斯指出，公司要成功關鍵在於必須提供員工安全、熱情的工作場所，及包容差異使員工茁壯成長的社區，未來該公司將選擇與其價值觀與業務目標一致的地區發展。

印大凱利商學院經濟學家安德森(Kyle Anderson)說，與其他州相比，印州的高學歷與高技能的工人偏低，而嚴格墮胎法的施行，令他擔心會進一步波及更少的高技術人員留在該州，甚至使該州經濟發展造成毀滅性影響。

墮胎 就業 共和黨

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