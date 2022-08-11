12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

伊利諾州自然資源廳(Department of Natural Resources)宣布，專門防範入侵鯉魚的漁船日前在芝城 南區卡盧梅特湖(Lake Calumet)抓到一條入侵性銀鯉(invasive silver carp，也稱亞洲鯉魚)，由於地點距離密西根湖僅七哩，引起環保人士高度關注。

這條鯉魚重達22磅、長38吋，在入侵鯉魚區域協調委員會(Invasive Carp Regional Coordinating Committee)、美國陸軍工兵部(U.S. Army Corps of Engineers)及漁業人員共和合作下，順利捕獲。

自然資源廳指出，抓到這條銀鯉，並不代表入侵鯉魚已經越過設有防範入侵性魚類電力屏障而進入五大湖，五大湖漁業委員會表示，銀鯉及其他入侵性鯉魚對五大湖的生態系統構成威脅，這些魚種可以長到100磅，長度可以到4呎。

根據密西根州 的一份入侵物種計畫報告，由於這種入侵鯉魚的體型與繁殖速度快，因此嚴重破壞包括玻璃梭鱸魚、黃鱸魚、胡白魚等五大湖區的原生魚類食物鏈，對五大湖每年價值達70億元的商業捕魚產業及每年160億的旅遊業，將帶來很大衝擊。

入侵鯉魚區域協調委員會表示，入侵鯉魚在包括伊利諾河等州級水道中數量眾多，委員會說，在芝加哥地區的水道中，超過85％的魚類為入侵鯉魚，為了防範這種魚進入五大湖，密西根湖特別裝設了電力柵欄以限制其活動。

這次捕獲銀鯉，也是過去12年來第三次在電力屏障附近抓到銀鯉，上一次是2017年在距離密西根湖九哩處的T.J O'Brien Lock and Dam捕獲，再上一次則是2010年同樣在卡盧梅特湖抓到。

今年6月，伊州 將被指破壞中西部五大湖生態的「亞洲鯉魚」(Asian Carp)，重新命名為「copi」，除了移除該魚類原始命名的負面印象外，並希望大舉打開美國國內消費市場，讓更多人將「柯皮」端上餐桌，一方面達到環保目的，同時也能創造龐大經濟效益。