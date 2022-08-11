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中西部4州攜手設密西根環湖充電站 長達1100哩

記者陳曼玲／綜合報導
伊州、威州、印州以及密西根州將合作在密西根湖環湖設立電車充電站。(pixabay)
伊州、威州、印州以及密西根州將合作在密西根湖環湖設立電車充電站。(pixabay)

中西部五大湖區每年吸引大量遊客造訪，為了推廣清淨能源與保存自然景觀，伊利諾州聯合威斯康辛州、印第安納州和密西根州，沿著密西根湖的環湖景觀道路，建立長達1100哩的電動車(EV circuit)充電站，不僅方便電動車的車主規劃出遊路線，長遠來看更能推廣電動車的普及。

被稱為「66號電動公路」(electric Route 66)的密西根湖電動車環湖之旅(Lake Michigan EV Circuit Tour)，除了結合現有的充電基礎建設，還在主要的環湖社區、燈塔、州立公園、啤酒廠和其他熱門觀光景點增設新的充電站，預計在未來幾年內陸續完成。

根據汽車銷售網站Edmunds的資料，由於油價上漲，電動車需求增加，全美去年的電動車銷售量佔所有車輛銷售的2.6%，今年電動車的市佔率預期將倍增到5%。

然而，全球的汽車製造商均苦於材料供應鏈不足，像是總部在加州Rivian製造電動卡車的廠商，正在加緊生產線作業。

雖然電動車製造商加緊生產，但消費者的開車習慣不會馬上改變，根據伊州州務卿辦公室發言人杜拉克(Dave Druker)說，普立茲克希望在2030年以前，伊州的電動車數量可達1百萬，但目前該州註冊的電動車輛數僅有4萬6645輛，占全州車輛1030萬不到1%。

原本在民主黨提案的振興氣候法案中，建議給予電動車買主減免7500元的聯邦稅優惠，但在某家汽車公司售出20萬輛電動車後逐漸不再提到該項補貼。另外該提案也建議讓任何價格高於8萬元的電動車不能享有減稅優惠，此舉導致汽車製造商Rivian產生顧慮，因為該公司的電動卡車和休旅車的高價位可能超過減稅門檻。

根據美國能源部另類燃料的網站，目前全美有5萬6738個公共充電站，伊州有1484個，其中快速充電站仍有待開發，這些能在15到45分鐘內完全充飽電的快速充電站，目前全美僅有6442個，伊州則有143個。

根據總部在芝加哥的購車手機軟體CoPilot顯示，參與電動車迴路的四州，在電動車普及和充電設施上在全美排名落後：印第安那州排名第37，威斯康辛州排名第36，密西根州排名第31，伊州則排名第19。

電動車 伊州 汽車

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