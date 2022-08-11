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芝加哥歐海爾機場 2025年起用太陽能發電

特派員黃惠玲／芝加哥報導
星座能源公司在全美多州提供太陽能發電設備。(星座能源公司官網)
星座能源公司在全美多州提供太陽能發電設備。(星座能源公司官網)

芝加哥市市長萊特福特宣布，將投資4億2200萬元，在2025年前完成於芝加哥歐海爾機場、哈洛華盛頓圖書館總館(Harold Washington Library Center)以及賈丁恩淨水廠(Jardine Water Purification Plant)安裝太陽能發電設備，此舉為芝城應對氣候變化改朝清潔能源邁進的第一步。

芝市府已經與星座能源公司(Constellation Energy Company)簽訂了合約，屆時將在這些大型建設、建物裝設新的太陽能發電裝備，目前這種裝置已經在伊州南部Sangamon郡、Morgan郡使用，芝市府預計今年年底前開始施工。

萊特福特表示，「我們必須盡最大努力減輕氣候變化的災難性影響，大家現在幾乎每天都可以在全美、全世界目睹這項變化日益嚴重」。

伊州州長普立茲克在幾個月前就簽署了一項法案，旨在使伊州於2050年前實現百分之百的「無碳能源」，州內所有煤炭、石油、天然氣發電廠計畫在未來幾十年內全部關閉，此外，伊州也尋求推動風力發電與太陽能發電的發展，讓更多的電動汽車取代汽油車上路，同時使更多少數族裔工人、企業更容易進入再生能源行業。

整體而言，伊州燃煤電廠必須在2030年之前關閉，天然氣電廠則要在2045年關閉。

普立茲克日前與萊特福特一起出席了芝加哥與星座能源的簽約儀式，普立茲克說，太陽能發計畫預計可帶來1000個新工作。他表示，在接下來幾個月，建設伊州史上最大的公共事業規模的太陽能發電設施就會啟動，「到2025年，數十萬芝加哥人的能源需求就可以使用再生能源提供」。

聯邦參院7日剛通過「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)，其中也包括著重清潔能源發展，希望藉此降低美國對石化能源的依賴，轉而使用太陽能、風力等可再生能源，待眾院通過後，預計能在十年內降低40%的溫室氣體排放量。

伊州 芝加哥 天然氣

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