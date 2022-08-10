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芝城、伊州警察工會 支持共和黨貝利當州長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警察兄弟會與伊州警察兄弟會均公開表示，將支持共和黨的伊州州長提名人貝利出任下屆州長，圖為芝警兄弟會為因公殉職警員遊行。(芝警察兄弟會臉書)
芝加哥警察兄弟會與伊州警察兄弟會均公開表示，將支持共和黨的伊州州長提名人貝利出任下屆州長，圖為芝警兄弟會為因公殉職警員遊行。(芝警察兄弟會臉書)

芝加哥警察兄弟會(Chicago Fraternal Order of Police)主席卡坦扎拉(John Catanzara)與伊利諾州警察兄弟會(Illinois Fraternal Order of Police)主席索斯伍德(Chris Southwood)陸續發表聲明指出，他們將支持共和黨伊利諾州州長提名人貝利(Darren Bailey)成為新一屆州長。

卡坦扎拉說，他所代表的警察工會原本支持共和黨州長競選人、奧羅拉市市長歐文(Richard Irvin)，然而貝利贏得了57.7%的共和黨選票勝出，「這證明我們都錯了」。他表示，貝利獲得80號州際公路以北地區的歷史性高選票，「我們當初都以為他做不到」。

芝警兄弟會成員包括多達1萬7000多名的現任與前任警察、警官，他表示，貝利則向執法人員表達了他對警察的支持，「這點他都不像伊州的任何政客」。

索斯伍德則說，貝利「支持公共安全、支持執法人員而且頭腦清楚」，而這三件事都不是當前政府的優先事項。

貝利稱，現任州長普立茲克、芝加哥市市長萊特福特與庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)可以說是「犯罪三劍客」，「芝加哥的無秩序、悲劇與犯罪，槍戰及混亂狀態，都使這座城市陷入恐慌，而這三個人不僅背棄我們的警察，還激烈的攻擊他們」。

貝利公布了他的犯罪防治計畫，其中優先要務是通過立法讓福克斯下台，接著設立一位全州範圍的檢察官負責起訴罪犯。

他也提到，如果當選州長，他將廢除「安全-T法案」(SAFE-T Act)，恢復現金保釋金，同時廢除對暴力犯審前拘留的限制，並對執法人員增加簽約與留任獎金，優先撥款公家經費聘用或留任警察，他還承諾會爭取結束對警察的匿名投訴。

安全-T法案是由普立茲克在去年簽署通過，該法案旨在解決長期存在的公共安全問題，以及緩和民眾不信任警察的狀況，共和黨對於該法案將從2023年1月終止現金保釋的條款感到擔憂，此外，該法案還要求2025年所有州府部門執法人員配戴隨身相機，並改革使用武力的標準，擴大被拘留者權益。

貝利還表示，他將加大對攻擊執法人員的懲罰力度，恢復殺死警察者的死刑，他也計畫在所有公共交通工具安裝攝影機。

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