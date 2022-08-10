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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

「1年不敢搭捷運」華埠居民憂安危 表心聲

特派員黃惠玲／芝加哥報導
捷運暴力案件頻傳，芝加哥九分局呼籲留意防範。(芝警局提供)
捷運暴力案件頻傳，芝加哥九分局呼籲留意防範。(芝警局提供)

「我已經一年不敢搭捷運了」，疫情前一直搭乘紅線捷運從華埠到市中心湖街站(Lake St.)通勤的Jennifer黃說，因為工作的關係有時需要一大早到公司，有時要加班比較晚下班，之前是因為疫情擔心搭公共交通工具被感染，現在則是太多公交搶劫、騷擾，很擔心成受害者所以不敢以身試險。

搭不了捷運的Jennifer說，之前麻煩家人接送，但隨著疫情緩解，這半年來她都改搭公車上下班，「至少等公車是在大街上等車，不像捷運要到地下車站候車，尤其是人少時段感覺特別危險」，而且有時車廂人少，搭車過程中也相當緊張。

曾在華埠車站親眼目睹有人錢包在下車的瞬間遭搶的陳偉說，搶匪是個青少年，身手迅速，「當時是下午2時左右，乘客不算少，但這些劫匪肆無忌憚，太可惡」，陳偉說，他曾試圖追捕搶匪，無奈還是讓他跑了，怕不怕對方有槍？陳偉表示，真的沒想那麼多，不過現在的確會後怕。

在華埠廣場餐館上班的Alex說，現在除了周末，其實進出紅線華埠站的人數明顯比以前少，就連華埠夏令會的大活動，大部分遊客或民眾都是開車到來，「都被持續發生的捷運暴力事件嚇壞了」。

儘管芝警局前陣子還特別在華埠紅線捷運分發傳單，推廣搭乘捷運如何留意安全的相關信息，但在捷運案件頻頻傳出的情況下，「很難說服乘客有勇氣冒險搭乘」。

至於如何才能改善捷運現況？Jennifer說，警方現在雖然加裝了很多監視攝影設備，但假使沒有將犯案者逮捕，等於是對這類案件「束手無策」，她希望警局能夠強化巡邏並提高逮捕率，否則裝再多攝影機恐怕除了拍到嫌犯照片，幾乎沒有其他功用。

捷運 華埠 疫情

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