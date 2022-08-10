紅線捷運男子遭槍殺 芝警局公布2嫌照片

芝警局公布在紅線捷運車廂上兩名涉嫌開槍打死29歲男子的照片。(芝警局提供)

芝加哥 警局發布涉嫌在捷運 紅線列車上槍殺29歲男子的兇嫌照片，警局表示，這起致命槍擊案發生在6日凌晨2時，受害者當時正搭乘紅線捷運經過查塔姆社區(Chatham)，該男子胸部與腹部中彈，經送往芝加哥大學院不治。

警局目前仍在搜尋涉案槍手，透過捷運車廂與車站的監視攝影機，拍下其中一名嫌犯穿著紅色的連帽衫及牛仔褲，另一名嫌犯則穿著黑色夾克與牛仔褲，警方呼籲公眾踴躍提供線索，報案電話(312)747-8271。

芝警局局長布朗表示，在捷運交通工具上發生這種案件無法容忍也不能接受，他說，居民不應該在公共運輸工具及場所擔憂自己的安全。他宣布即日起將增加捷運、公車的警力布署，但他不願說明會增加多少警員，他提到，過去一年，警局增加了人員監控交通系統，布朗保證將會向公交配置更多警力。

最近幾起捷運嚴重暴力犯罪 案，還包括7月22日一名男子在紅線北大道與Clybourn車站遭搶劫，受害男反抗遭劫匪持刀刺傷；此外，一名15歲的青少年試圖與同夥在63街紅線捷運站搶劫乘客，受害者持刀反抗將這名劫匪殺死。

由於公眾呼籲增加持槍保全加入巡邏，CTA總裁卡特(Dorval Carter)對此表示，他知道許多乘客對於運輸局增加聘雇250名未持武器保全並不滿意，CTA會繼續評估並加強安全保障。

此外，芝警局也公布有一名非裔嫌犯日前在藍線Paulina St.車站，無故將一名行經乘客推下月台的影片，警方呼籲有任何線索，可撥打(312)744-8261舉報。