警力不足 芝公共交通工具暴力犯罪10年新高

芝加哥警力不足，巡邏捷運、公車等公共交通設施的警察人數，降到五年來新低。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥紅線捷運 在上個周末傳出致命槍擊案，芝加哥警局緊急宣布下周起加強警力巡邏捷運車站、車廂，根據數據顯示，芝城捷運與公車暴力犯罪 案件已飆升到十年來高點，到今年7月19日為止，芝城公共交通工具的暴力犯罪案累計達488宗，上次高峰為2011年的533起。

芝加哥太陽報分析指出，自從新冠疫情爆發後，芝捷運與公車的搭乘人數持續在低點，根據太陽報統計的犯罪數據，乘客人數較少，等於成為暴力犯罪受害者的機率比前幾年更高。

今年至今CTA共發生了1863起犯罪案件，暴力犯罪占了其中26％，而在2018年、2019年乘客比現在多很多的時期，暴力犯罪的比率為 13％，隨著越來越多的罪案出現，芝城警力在協助維持捷運、公車安全的布署明顯沒有跟上腳步。

目前芝加哥警局的配置在交通運輸項目方面的警察 只有145名，比2020年4月份時減少了92名，在今年2月份時，巡邏CTA的警察甚至降到138人，創下2017年來的新低紀錄。

德州達拉斯地區負責交通巡警人數逾200人，最近更宣布將增聘65人加入行列，芝城的CTA警力相形見絀。

在今年3月9日捷運紅線發生一系列攻擊事件後，芝加哥市長萊特福特與警局局長布朗宣布，為了彌補警力空缺，由CTA聘用了超過250個未攜帶武器的保全取代警察巡邏，然而數百個保全加入，似乎並未改善捷運與公車的暴力犯罪問題。

在2019年疫情爆發前，CTA每個月的平均乘客數為3800萬名，而從2021年6月到今年5月間，CTA的乘客人數不到1900萬個，除了疫情考慮外，捷運與公車治安事件頻傳，也是導致搭乘人數無法增加的原因。

芝警局公共交通部門的指揮官博德(Joseph Bird)說，捷運列車靠站時，是乘客最容易成為搶劫目標的時刻，不過，越來越多乘客在月台、車站遭到攻擊，而警力不足也成為民眾不滿CTA治安惡化的批評焦點。

布朗表示，警局現階段目標是每天安排至少131位警察巡邏公共交通系統，但目前的狀況是全市每個社區都需要更多的警察，因此短期內很難解決問題。

博德補充，CTA已經在全市車站、月台、列車等地點裝設了3萬2000多部監視攝影機，這些設備將稍微彌補警力不足。