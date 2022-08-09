工會罷工 芝華埠25區巷弄修補延至明春

25區區長盧漢士表示，由於維修與材料生產工人罷工 ，因此包括皮爾森(Pilsen)、華埠 等25區轄區內的巷弄道路修補工程，不得不等到明年春天才能進行。

盧漢士說，交通局(CDOT)官員告知25區區長辦公室，道路修補工作的嚴重推遲，是因為工人罷工造成，儘管罷工剛剛結束，但包括瀝青、混凝土與其他建築材料的生產都受到影響。因此25區巷弄的維修被迫推遲到明年春天，假使天氣允許，今年則會盡量選擇一些人行道優先維修。

今年6月7日約有300名國際操作工程師工會(International Union of Operating Engineers Local 150)的成員罷工，該工會指控Lehigh Hanson、Vulcan Materials以及Lafarge Holcim等公司在勞工 方面存在不公平行為，盧漢士說，雖然這起罷工已經結束，但已對道路維修工程進度帶來影響。

交通局表示，罷工導致的影響範圍遍及全市，但無法提供每一區的具體細節。交通局發言人表示，該局工作人員與承包商正在努力彌補落後的進度，即日起已經加強鋪設街道、巷弄與人行道。

盧漢士說，25區受到的波及尤其嚴重，「在一些必要基礎設施改善方面，我們的社區一直排在最後，以致於道路、巷弄路面都不安全」。他表示，他手上累積許多民眾提出修補路面的要求，他表示，他將與交通局直接協調合作，利用現有資源解決安全問題。