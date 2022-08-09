全美最佳醫院 西北大學醫院排名第9

西北大學在疫情期為新冠患者成功移植雙肺受到矚目。(西北大學醫院臉書截圖)

「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)日前公布2022-2023年全美最佳醫院排行榜，芝加哥西北大學 紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)排名全美第九，同時也是伊利諾州排名第一的醫院。

「美國新聞與世界報導」採訪逾4500名患者，綜合評估各醫療機構的患者生存率、患者體驗、醫護水平，以及癌症、心臟病學、神經病學等專科治療的能力，為民眾排出各單項最優秀的醫院。

伊州排名第二佳的芝城羅許醫學 中心(Rush University Medical Center)則在全美居20名。

西北大學紀念醫院有十個專科門診、六個臨床項目均擠入全美前10名。該醫院在神經病學和神經外科、糖尿病和內分泌學、消化系統疾病、婦科、老年病學、心臟手術 、癌症等表現出色。此外，疫情期間，西北醫院成功完成多例新冠患者的雙肺移植手術倍受矚目。

伊州排名第三到第十名的醫院，依序為芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medical Center)、北岸大學醫療系統(North Shore University Health System-Metro Chicago)、Advocate Christ Medical Center、羅耀拉大學醫學中心(Loyola University Medical Center)、 Advocate Lutheran General Hospital、愛德華醫院(Edward Hospital)、Advocate Good Shepherd Hospital、西北大學醫院分院(Northwestern Medicine-McHenry, Huntley, Woodstock Hospitals)。