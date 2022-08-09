全美最佳醫院 西北大學醫院排名第9
「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)日前公布2022-2023年全美最佳醫院排行榜，芝加哥西北大學紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)排名全美第九，同時也是伊利諾州排名第一的醫院。
「美國新聞與世界報導」採訪逾4500名患者，綜合評估各醫療機構的患者生存率、患者體驗、醫護水平，以及癌症、心臟病學、神經病學等專科治療的能力，為民眾排出各單項最優秀的醫院。
伊州排名第二佳的芝城羅許醫學中心(Rush University Medical Center)則在全美居20名。
西北大學紀念醫院有十個專科門診、六個臨床項目均擠入全美前10名。該醫院在神經病學和神經外科、糖尿病和內分泌學、消化系統疾病、婦科、老年病學、心臟手術、癌症等表現出色。此外，疫情期間，西北醫院成功完成多例新冠患者的雙肺移植手術倍受矚目。
伊州排名第三到第十名的醫院，依序為芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medical Center)、北岸大學醫療系統(North Shore University Health System-Metro Chicago)、Advocate Christ Medical Center、羅耀拉大學醫學中心(Loyola University Medical Center)、 Advocate Lutheran General Hospital、愛德華醫院(Edward Hospital)、Advocate Good Shepherd Hospital、西北大學醫院分院(Northwestern Medicine-McHenry, Huntley, Woodstock Hospitals)。
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