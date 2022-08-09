我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

全美最佳醫院 西北大學醫院排名第9

特派員黃惠玲／芝加哥報導
西北大學在疫情期為新冠患者成功移植雙肺受到矚目。(西北大學醫院臉書截圖)
西北大學在疫情期為新冠患者成功移植雙肺受到矚目。(西北大學醫院臉書截圖)

「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)日前公布2022-2023年全美最佳醫院排行榜，芝加哥西北大學紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)排名全美第九，同時也是伊利諾州排名第一的醫院。

「美國新聞與世界報導」採訪逾4500名患者，綜合評估各醫療機構的患者生存率、患者體驗、醫護水平，以及癌症、心臟病學、神經病學等專科治療的能力，為民眾排出各單項最優秀的醫院。

伊州排名第二佳的芝城羅許醫學中心(Rush University Medical Center)則在全美居20名。

西北大學紀念醫院有十個專科門診、六個臨床項目均擠入全美前10名。該醫院在神經病學和神經外科、糖尿病和內分泌學、消化系統疾病、婦科、老年病學、心臟手術、癌症等表現出色。此外，疫情期間，西北醫院成功完成多例新冠患者的雙肺移植手術倍受矚目。

伊州排名第三到第十名的醫院，依序為芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medical Center)、北岸大學醫療系統(North Shore University Health System-Metro Chicago)、Advocate Christ Medical Center、羅耀拉大學醫學中心(Loyola University Medical Center)、 Advocate Lutheran General Hospital、愛德華醫院(Edward Hospital)、Advocate Good Shepherd Hospital、西北大學醫院分院(Northwestern Medicine-McHenry, Huntley, Woodstock Hospitals)。

醫學 西北大學 手術

上一則

芝華商經貿會 程秀鳳接會長

下一則

亞城看板╱ 大學申請講座21日推出

延伸閱讀

德州護士開車吵架 加州車禍6死8傷

德州護士開車吵架 加州車禍6死8傷
洛縣6死8傷車禍 肇事開車時和視訊男友吵架

洛縣6死8傷車禍 肇事開車時和視訊男友吵架
油價連跌7周 中西部加油 伊州仍是最貴

油價連跌7周 中西部加油 伊州仍是最貴
伊州南部新冠病例激增 芝加哥疫情平穩

伊州南部新冠病例激增 芝加哥疫情平穩
度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治
時薪要有22.8元 才夠支付伊州2居室房租

時薪要有22.8元 才夠支付伊州2居室房租

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段